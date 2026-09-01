فيديو - الجماهير الإيطالية تتظاهر دفاعًا عن كرة القدم

جماهير خارج الفندق الذي يستضيف المركاتو في إيطاليا ترفع لافتات وتطلق هتافات احتجاجية وتطالب بكرة قدم اكثر نظافة وأكثر شعبية pic.twitter.com/tcqed2SfGW — - Hussein Yassin (@HusseinY22) September 1, 2026

شهد محيط فندق "شيراتون سان سيرو" في ميلانو، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجًا جماهيريًّا تزامن مع الساعات من سوق الانتقالات الصيفية في ، بمشاركة نحو 100 مشجع من روابط ألتراس عدّة أنديّة.ورفع المحتجّون لافتات تطالب بـ"كرة قدم عادلة وشعبيّة"، وردّدوا هتافات ضدّ ما وصفوه بـ" الحديثة"، فيما نثروا أوراقًا نقديّة مزيّفة أمام الفندق، في رسالة احتجاج على تنامي تأثير المال والعمولات والمصالح الاقتصاديّة في اللعبة.وجاء التحرّك ضمن حملة جمعت أكثر من 200 ألف توقيع من مشجّعين ينتمون إلى أندية مختلفة، وتطالب بإصلاحات تشمل خفض أسعار التذاكر، ووضع سقف لأسعار مدرّجات الجماهير، واختيار مواعيد مباريات تراعي ظروف العاملين.كما طالب المشجّعون بتسهيل تنقّل الجماهير إلى المباريات خارج أرضها، والحدّ من تعدّد ملكيّة الأندية، إلى جانب رفض مشاركة الفرق الرديفة في المسابقات التقليديّة.واختار المحتجّون الفندق تحديدًا لأنه يستضيف في الأخير من الميركاتو مسؤولي الأندية والوكلاء والقائمين على الصفقات، ليحملوا رسالتهم مباشرة إلى قلب سوق الانتقالات .