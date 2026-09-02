تكريم خاص لميسي في ملاعب الأرجنتين

جميع مباريات الجولة المقبلة ستتوقّف عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأوّل

قرّر الأرجنتيني تخصيص تكريم استثنائي لليونيل في جميع مسابقاته، عقب إعلان قائد المنتخب السابق اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدّت لأكثر من عقدين.

وأوضح الاتحاد، في النشرة الرسمية رقم 6940 الصادرة في 2 أيلول - سبتمبر، أنّ جميع مباريات الجولة المقبلة ستتوقّف عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأوّل، على أن يقف اللاعبون والجماهير لمدّة دقيقة كاملة للتصفيق تكريمًا لمسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

وسيُطبَّق القرار على جميع الفئات العمريّة والمسابقات، للرجال والسيّدات، كما يشمل من 11 لاعبًا، وكرة الصالات، وكرة القدم الشاطئيّة، في خطوة تجعل التكريم حاضرًا في مختلف ملاعب البلاد.

ويرتبط اختيار الدقيقة 10 بالرقم الذي حمله ميسي طوال الجزء الأكبر من مسيرته الدوليّة، وتحوّل إلى أحد أبرز رموز حقبته مع المنتخب.

كما ألزم الاتحاد الملاعب المجهّزة بشاشات بعرض فيديو خاصّ أعدّه لتكريم ميسي قبل انطلاق المباريات.

ومن المقرّر أن يبدأ تنفيذ التكريم مع انطلاق الجولة المقبلة من المسابقات المحلّيّة، ليقف النشاط الكروي في دقيقة كاملة تقديرًا لقائد قاد المنتخب إلى لقب 2022 ولقبَي كوبا أميركا.

