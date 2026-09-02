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حادث سير يهدّد مشاركة بطلة الأولمبياد

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حادث سير يهدّد مشاركة بطلة الأولمبياد
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رياضة

2026-09-02 | 18:49
حادث سير يهدّد مشاركة بطلة الأولمبياد

كشفت الأميركيّة تارا ديفيس-وودهول، البطلة الأولمبيّة والعالميّة في الوثب الطويل، عن تعرّضها لحادث سير

كشفت الأميركيّة تارا ديفيس-وودهول، البطلة الأولمبيّة والعالميّة في الوثب الطويل، عن تعرّضها لحادث سير تسبّب بإصابتها بارتجاج دماغي حادّ، ما يهدّد مشاركتها في بطولة "Ultimate Championship" المقرّرة في بودابست بين 11 و13 أيول - سبتمبر.
وأوضحت ديفيس-وودهول، البالغة 27 عامًا، أنّ سيّارتها تعرضت لاصطدام وجهاً لوجه مع مركبة أخرى، بينما كان الطرفان يسيران بسرعة تقارب 30 كيلومترًا في الساعة، من دون أن تكشف عن موعد وقوع الحادث.
وأكّدت النجمة الأميركيّة أنّها لم تتمكّن من خوض أيّ تدريبات منذ الحادث، وأنّها تتعامل مع حالتها يومًا بيوم تحت إشراف فريقها الطبّي.
وقالت إنّ توقيت الإصابة جاء في أسوأ مرحلة ممكنة، بعدما وصلت إلى أفضل مستوياتها البدنية، مشيرة إلى أنّها كانت أسرع وأقوى من أيّ وقت مضى قبل الحادث.
وبسبب استمرار آثار الارتجاج، لا تزال مشاركتها في البطولة الجديدة التي ينظمها الاتّحاد الدولي لألعاب القوى غير محسومة.
وتُعدّ ديفيس-وودهول واحدة من أبرز نجمات ألعاب القوى حاليًا، بعدما تُوّجت بذهبيّة الوثب الطويل في أولمبياد باريس 2024، قبل أن تضيف لقب بطولة العالم إلى سجلها.
 

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تارا ديفيس-وودهول

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