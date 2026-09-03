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فيديو - هدف من منتصف الملعب في كندا

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فيديو - هدف من منتصف الملعب في كندا
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رياضة

2026-09-03 | 19:43
فيديو - هدف من منتصف الملعب في كندا

سجّل الفنزويلي دانييل بيريرا هدفًا استثنائيًا لمصلحة مونتريال أمام فانكوفر وايتكابس

سجّل الفنزويلي دانييل بيريرا هدفًا استثنائيًا لمصلحة مونتريال أمام فانكوفر وايتكابس، خلال ذهاب نصف نهائي بطولة كندا، بعدما باغت الحارس بتسديدة بعيدة من قرب منتصف الملعب.
وجاء الهدف في الدقيقة 15، عندما استغلّ بيريرا تمريرة خاطئة خلال محاولة فانكوفر بناء الهجمة من الخلف، فقطع الكرة قرب دائرة المنتصف، قبل أن يلاحظ تقدّم الحارس إيزاك بومر بعيدًا عن مرماه. 
ومن اللمسة الثانية، أطلق لاعب مونتريال تسديدة قوية بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة، حلّقت فوق الحارس المتراجع واستقرّت داخل الشباك، مانحة الضيوف التقدّم (1-0).
وكان هذا أوّل أهداف بيريرا بقميص مونتريال، فيما شهدت المباراة لاحقًا إلغاء هدفين للضيوف بداعي التسلّل، أحدهما سجّله أليكسيس سانشيز بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني. 
وردّ فانكوفر في الدقيقة 72 عن طريق رايان غولد، لتنتهي مباراة الذهاب بالتعادل (1-1)، ويبقى الحسم مؤجّلًا إلى لقاء الإياب في مونتريال يوم 16 أيول - سبتمبر. 
 

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