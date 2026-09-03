أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة
A-
A+

رياضة

2026-09-03 | 19:45
فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

عاشت البرازيلية كيرولين نيكولي، مهاجمة برشلونة للسيدات، موقفًا طريفًا أثناء مغادرتها المدينة الرياضيّة

عاشت البرازيلية كيرولين نيكولي، مهاجمة برشلونة للسيدات، موقفًا طريفًا أثناء مغادرتها المدينة الرياضيّة "جوان غامبر"، بعدما أوقفتها مشجّعة اعتقدت أن من يقود السيارة هو مواطنها رافينيا.
ووقفت المرأة، التي كانت برفقة طفلها، أمام سيارة كيرولين وأصرت على توقّفها لالتقاط الصور، ما دفع اللاعبة إلى خفض النافذة وتوضيح سوء الفهم قائلة إنها ليست رافينيا. 
ولم ينته الالتباس عند هذا الحدّ، إذ اعتقد عدد من المشجعين الصغار بعدها أنّها لاعبة برشلونة فيكي لوبيز، قبل أن توضح هويّتها وتواصل طريقها. 
وانضمت كيرولين إلى برشلونة هذا الصيف قادمة من مانشستر سيتي، في صفقة جعلتها أغلى لاعبة يتعاقد معها الفريق النسائي في تاريخ النادي، ضمن مرحلة شهدت تغييرات واسعة في تشكيلته. 
وكان رافينيا قد رحّب بمواطنته عند انضمامها إلى الفريق، وحضر ظهورها الأوّل بقميص برشلونة على ملعب "يوهان كرويف".
وبعد أن أدركت المشجّعة الخطأ، غادرت كيرولين المكان بابتسامة، لتنتهي الواقعة التي بدأت بطلب صورة مع لاعب لم يكن موجودًا أصلًا.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟
2026-07-02

فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟

فيديو - سيارات نجوم برشلونة... والأسعار بالملايين
2026-08-19

فيديو - سيارات نجوم برشلونة... والأسعار بالملايين

فيديو – طرابزون سبور يجمع صلاح بمشجّعه الصغير
2026-08-19

فيديو – طرابزون سبور يجمع صلاح بمشجّعه الصغير

فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس
2026-08-30

فيديو - مشجع بزي "الجوكر" يشتبك مع دوماس

فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

رياضة

كرة القدم

كيرولين نيكولي

برشلونة

رافينيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة مقلقة تسبق وفاة لاعب كرة قدم أميركيّة
فيديو - مدرّب بوكا يغيّر ملابسه بأمر الحكم!

اقرأ ايضا في رياضة

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي
19:48

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

قال توريس، إنّ إنريكي كان دائمًا من أكثر الأشخاص ثقة بقدراته

19:48

توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي

قال توريس، إنّ إنريكي كان دائمًا من أكثر الأشخاص ثقة بقدراته

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ
19:47

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ

استخدم رجل حسابات مزيفة عبر تطبيق "واتساب" لانتحال شخصيّة البرتغالي لويس كاسترو

19:47

"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ

استخدم رجل حسابات مزيفة عبر تطبيق "واتساب" لانتحال شخصيّة البرتغالي لويس كاسترو

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن
19:44

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

أعلن نادي لندن سيتي لايونيسز تعيين النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة جديدة للفريق

19:44

بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن

أعلن نادي لندن سيتي لايونيسز تعيين النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس قائدة جديدة للفريق

اخترنا لكم
توريس يكشف سرّ علاقته بلويس إنريكي
19:48
"مدرّب مزيّف" يوقع نجم غريميو في الفخّ
19:47
بوتياس تتسلّم شارة القيادة في لندن
19:44
فيديو - هدف من منتصف الملعب في كندا
19:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026