فيديو - مشجّعة تبحث عن رافينيا... فتوقف نجمة برشلونة

A fan accidentally stopped Kerolin thinking she was Raphinha😭😂 pic.twitter.com/fxLvbj8LgE — MS (@Durdenn10) September 3, 2026

عاشت البرازيلية كيرولين نيكولي، مهاجمة للسيدات، موقفًا طريفًا أثناء مغادرتها المدينة الرياضيّة "جوان غامبر"، بعدما أوقفتها مشجّعة اعتقدت أن من يقود السيارة هو مواطنها رافينيا.ووقفت ، التي كانت برفقة طفلها، أمام سيارة كيرولين وأصرت على توقّفها لالتقاط الصور، ما دفع اللاعبة إلى خفض النافذة وتوضيح سوء الفهم قائلة إنها ليست رافينيا.ولم ينته الالتباس عند هذا الحدّ، إذ اعتقد عدد من المشجعين الصغار بعدها أنّها لاعبة برشلونة فيكي لوبيز، قبل أن توضح هويّتها وتواصل طريقها.وانضمت كيرولين إلى برشلونة هذا الصيف قادمة من ، في صفقة جعلتها أغلى لاعبة يتعاقد معها الفريق النسائي في تاريخ النادي، ضمن مرحلة شهدت تغييرات في تشكيلته.وكان رافينيا قد رحّب بمواطنته عند انضمامها إلى الفريق، وحضر ظهورها الأوّل بقميص برشلونة على ملعب " ".وبعد أن أدركت المشجّعة الخطأ، غادرت كيرولين المكان بابتسامة، لتنتهي الواقعة التي بدأت بطلب صورة مع لاعب لم يكن موجودًا أصلًا.