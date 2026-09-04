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حفل قرعة كأس لبنان 2026 في الميني فوتبول والإعلان عن رعاة منتخبَي الرجال والسيدات

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حفل قرعة كأس لبنان 2026 في الميني فوتبول والإعلان عن رعاة منتخبَي الرجال والسيدات
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رياضة

2026-09-04 | 07:44
حفل قرعة كأس لبنان 2026 في الميني فوتبول والإعلان عن رعاة منتخبَي الرجال والسيدات

أجرى الاتحاد اللبناني للميني فوتبول قرعة كأس لبنان 2026

أجرى الاتحاد اللبناني للميني فوتبول قرعة كأس لبنان 2026، خلال حفل تخلّله الإعلان عن الرعاة الرسميّين لمنتخبَي الرجال والسيّدات، المشاركين في كأس آسيا للرجال التي ستقام في إندونيسيا خلال شهر أيلول - سبتمبر الجاري، وكأس العالم للسيدات التي ستقام في كرواتيا خلال شهر تشرين الأوّل - أكتوبر المقبل.
استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم قدّم هاشم مكّة فقراته، قبل أن يلقي نائب رئيس الاتّحاد، المهندس هيثم دوغان، كلمة بالمناسبة رحّب فيها بالحضور، متمنّيًا التوفيق للأندية المشاركة في كأس لبنان، وكذلك لمنتخبَي الرجال والسيدات في مهمّتهما الوطنية، وموجّهًا الشكر إلى الرعاة الرسميّين للمنتخبين، لما لذلك من أهمّيّة في ظهور المنتخبات اللبنانيّة بأفضل صورة ممكنة.
بعدها، كانت كلمة للأمين العام جيلبير عبّود، تمنى فيها الشفاء العاجل لرئيس الاتحاد أحمد دنش، معتبرًا أنّ كل خطوة تقوم بها الهيئة الإداريّة تبقى منقوصة في غيابه، على أمل تعافيه واستكمال المسيرة التي بدأها. كما تمنّى التوفيق للمنتخبين وتحقيق النتائج المرجوة، قبل أن يُعلن أسماء الشركات الراعية للمنتخبَين، وهي: عطا الله ترايدينغ، Capelli، BB Corp، Export 22، Free Cell، Fakhani Gourment.
بعد ذلك، جرى تقديم لاعبي منتخب الرجال أمام الحضور، ثم عُرض "فيديو" قصير للتعرّف أكثر إلى لاعبي منتخبَي الرجال والسيدات.
كما تمّ تقديم الدروع التذكاريّة إلى رعاة منتخبَي الرجال والسيدات، فتسلّم السيد محمد عطا الله درع شركة "عطا الله ترايدينغ"، والسيد كارلوس ريشا درع شركة "Expo 22"، والسيّد سعيد توما درع شركة "BB Corp"، والسيّد إلياس خواجة درع شركة "Free Cell"، فيما تسلّم السيّد باتريك عون درع شركة "Capelli" نيابة عنها، والدكتور خالد عزو درع شركة "Fakhani Gourment" نيابة عنها.
ثمّ قام الأمين العام جيلبير عبود بالتوقيع على وثيقة تعاون مع الجامعة العربيّة المفتوحة، ممثّلة بالسادة الدكتور غادي مقلّد، والأستاذ فراس عضاضة، والمهندس زكريا شرارة، وتبادل الطرفان الدروع التذكاريّة بالمناسبة.
بعدها، جرت عمليّة القرعة عبر تطبيق خاصّ يُعتمد للمرّة الأولى في لبنان، أسفرت في الدور التمهيدي عن مباراة قويّة تجمع فريقي كونكت الرياضي، بطل لبنان للدرجة الأولى، والعطاء الغازية، الذي أحرز لقب بطولة لبنان للدرجة الثالثة العام الماضي، ويُعدّ أحد المرشحين للتأهل إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل.
أمّا مباريات الدور ربع النهائي، فأسفرت عن مواجهة قويّة أيضًا تجمع فريقَي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما يلتقي شباب القلمون مع مايسترو الرياضي، الذي يُعدّ أيضًا من الفرق المرشَحة للظهور في عالم الأضواء الموسم المقبل. كما يلتقي شباب الصرفند مع فريق الأصدقاء، على أن يواجه أنترانيك أنطلياس الفائز من مباراة كونكت الرياضي والعطاء الغازية.
وفي الختام، جرى قطع قالب الحلوى بالمناسبة.
 

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