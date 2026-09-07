فيديو - وفاة سائق إسباني بحادث على الحلبة

عاجل
النائب قاسم هاشم لـ #هنا_بيروت: الأولوية اليوم لوقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد مساحة مشتركة بين مختلف مكوّنات الوطن وعند الذهاب إلى الحوار"منحكي بكل شي"
النائب قاسم هاشم لـ #هنا_بيروت: الأولوية اليوم لوقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد مساحة مشتركة بين مختلف مكوّنات الوطن وعند الذهاب إلى الحوار"منحكي بكل شي"
وزارة الصحة: 27 شهيدًا و69 جريحًا بينهم أطفال وسيدات ومسعفون في حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الـ3 الماضية
وزارة الصحة: 27 شهيدًا و69 جريحًا بينهم أطفال وسيدات ومسعفون في حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الـ3 الماضية
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - وفاة سائق إسباني بحادث على الحلبة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - وفاة سائق إسباني بحادث على الحلبة
A-
A+

رياضة

2026-09-07 | 05:28
فيديو - وفاة سائق إسباني بحادث على الحلبة

توفي السائق الإسباني بابلو أموروس ليبليك، إثر حادث تعرّض له

توفي السائق الإسباني بابلو أموروس ليبليك، الأحد، إثر حادث تعرّض له خلال سباق ضمن الجولة الرابعة من بطولة "GTI Trophy" على حلبة مونتيبلانكو في لا بالما ديل كوندادو بمقاطعة هويلفا الإسبانية.
وأكّد الاتّحاد الملكي الإسباني للسيّارات وفاة أموروس، معربًا عن «حزنه العميق»، فيما قدم منظمو البطولة ونادي السيارات الملكي الإسباني تعازيهم لعائلته وأصدقائه.
ولم تُعلن حتّى الآن التفاصيل الرسمية الكاملة للحادث. وبحسب وسائل إعلام متخصّصة، تشير إحدى الفرضيّات الأوّليّة إلى أنّ إحدى السيّارات دخلت في مسار معاكس قبل أن تصطدم بها سيّارة أخرى كانت قادمة من الخلف، إلّا أنّ هذه الرواية لم تُؤكد رسميًا.
وكان أموروس يحتلّ المركز الخامس في ترتيب البطولة قبل جولة مونتيبلانكو، ويمتلك خبرة طويلة في سباقات الحلبات والراليات والطرق الوعرة.
وسبق للسائق، الذي عمل محاميًا إلى جانب مسيرته الرياضية، المشاركة في بطولات "Hyundai Cup" و"Mini Challenge" و"Kobe Motor Cup"، إضافة إلى بطولة إسبانيا للراليات الصحراوية.
كما شارك في نسخة 2011 من "Mini Challenge"، وأنهى الموسم خامسًا في الترتيب العام برصيد 166 نقطة.
وفي 2022، حقّق أحد أبرز إنجازاته عندما تُوّج بطلًا لإسبانيا في فئة "Open" للراليات الصحراويّة، قبل عودته هذا الموسم إلى منافسات الحلبات عبر بطولة "GTI Trophy".
 

مقالات ذات صلة

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة
2026-09-05

فيديو - ملاكم يطير خارج الحلبة

فيديو - مسلّحون يحرقون حلبة ملاكمة في المكسيك
2026-08-29

فيديو - مسلّحون يحرقون حلبة ملاكمة في المكسيك

العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
2026-06-23

العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!

وفاة كايلي هوتل نجمة «غودزيلا ضد كونغ» بحادث سير عن 18 عامًا
2026-07-22

وفاة كايلي هوتل نجمة «غودزيلا ضد كونغ» بحادث سير عن 18 عامًا

فيديو - وفاة سائق إسباني بحادث على الحلبة

رياضة

رياضات ميكانيكية

أموروس ليبليك

إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا
05:13

فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا

هزّ الشباك من ركلة حرّة نفّذها من داخل نصف ملعب فريقه

05:13

فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا

هزّ الشباك من ركلة حرّة نفّذها من داخل نصف ملعب فريقه

فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير
18:20

فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير

دعا النادي المشجّع لحضور مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني ومنحه فرصة لقاء لاعبي الفريق

18:20

فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير

دعا النادي المشجّع لحضور مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني ومنحه فرصة لقاء لاعبي الفريق

فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب
18:19

فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب

دخل الحكم دافي دي أوليفيرا لاسيردا في مواجهة جسديّة مباشرة مع لاعب فلومينينسي أجوستين كانوبيو

18:19

فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب

دخل الحكم دافي دي أوليفيرا لاسيردا في مواجهة جسديّة مباشرة مع لاعب فلومينينسي أجوستين كانوبيو

اخترنا لكم
فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا
05:13
فيديو - بيتيس يحقّق حلم مشجّع صغير
18:20
فيديو - في البرازيل.. حكم يشتبك مع لاعب
18:19
فيديو - حارس وهدّاف.. كومان الابن يفعلها
17:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026