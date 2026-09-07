فيديو - وفاة سائق إسباني بحادث على الحلبة

🇪🇸 Spanish racing driver Pablo Amorós was killed after losing his brakes and slamming into another race car during a GTI Trophy race at the Monteblanco Circuit in Huelva, Spain, on September 6.



Amorós died from injuries sustained in the crash. 🕊️ pic.twitter.com/L4e7TaHlmk — DJ CandyMan (@DrCandymn) September 7, 2026

توفي السائق الإسباني بابلو أموروس ليبليك، الأحد، إثر حادث تعرّض له خلال سباق ضمن الجولة الرابعة من بطولة "GTI Trophy" على حلبة مونتيبلانكو في لا بالما ديل كوندادو بمقاطعة هويلفا .وأكّد الاتّحاد الملكي الإسباني للسيّارات وفاة أموروس، معربًا عن «حزنه العميق»، فيما قدم منظمو البطولة ونادي السيارات الملكي الإسباني تعازيهم لعائلته وأصدقائه.ولم تُعلن حتّى الآن التفاصيل الرسمية الكاملة للحادث. وبحسب وسائل إعلام متخصّصة، تشير إحدى الفرضيّات الأوّليّة إلى أنّ إحدى السيّارات دخلت في مسار معاكس قبل أن تصطدم بها سيّارة أخرى كانت قادمة من الخلف، إلّا أنّ هذه الرواية لم تُؤكد رسميًا.وكان أموروس يحتلّ في ترتيب البطولة قبل جولة مونتيبلانكو، ويمتلك خبرة طويلة في سباقات الحلبات والراليات والطرق الوعرة.وسبق للسائق، الذي عمل محاميًا إلى جانب مسيرته الرياضية، المشاركة في بطولات "Hyundai Cup" و"Mini Challenge" و"Kobe Motor Cup"، إضافة إلى بطولة للراليات الصحراوية.كما شارك في نسخة 2011 من "Mini Challenge"، وأنهى الموسم خامسًا في الترتيب العام برصيد 166 نقطة.وفي 2022، حقّق أحد أبرز إنجازاته عندما تُوّج بطلًا لإسبانيا في فئة "Open" للراليات الصحراويّة، قبل عودته هذا الموسم إلى منافسات الحلبات عبر بطولة "GTI Trophy".