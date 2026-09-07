فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا

هزّ الشباك من ركلة حرّة نفّذها من داخل نصف ملعب فريقه

سجّل المدافع الصومالي واحدًا من أغرب أهداف عطلة نهاية الأسبوع في الملاعب الاسكتلنديّة، بعدما هزّ الشباك من ركلة حرّة نفّذها من داخل نصف ملعب فريقه خلال مواجهة دمبارتون وإلغين سيتي في الدرجة الثانية الاسكتلندي.

وجاء الهدف في الدقيقة 64، عندما حصل دمبارتون على ركلة حرة قرب دائرة المنتصف. وتقدّم عمر لتنفيذها من مسافة تقارب 50 مترًا، قبل أن يرسل كرة طويلة ومباشرة نحو المرمى، مستفيدًا من تمركز الحارس توم ريتشي بعيدًا عن خط~ه، لتسقط خلفه وتستقرّ في الزاوية .

وضاعف الهدف تقدم دمبارتون إلى (2-0)، بعدما كان كليري قد افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، فيما قلّص جاك ماكيفر الفارق لإلغين سيتي في الدقيقة .

ونجح دمبارتون في الحفاظ على تقدّمه حتّى صافرة النهاية، ليحسم المباراة بنتيجة (2-1) وينهي البداية الخالية من الهزائم لإلغين سيتي في الدوري.

ويبلغ عمر 26 عامًا، ويمثّل المنتخب الصومالي دوليًّا، كما سبق له اللعب مع توركاي قبل انتقاله إلى دمبارتون في الثاني - يناير الماضي.