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فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا

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فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا
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رياضة

2026-09-07 | 05:13
فيديو - هدف من نصف الملعب في اسكتلندا

هزّ الشباك من ركلة حرّة نفّذها من داخل نصف ملعب فريقه

سجّل المدافع الصومالي علي عمر واحدًا من أغرب أهداف عطلة نهاية الأسبوع في الملاعب الاسكتلنديّة، بعدما هزّ الشباك من ركلة حرّة نفّذها من داخل نصف ملعب فريقه خلال مواجهة دمبارتون وإلغين سيتي في دوري الدرجة الثانية الاسكتلندي.
وجاء الهدف في الدقيقة 64، عندما حصل دمبارتون على ركلة حرة قرب دائرة المنتصف. وتقدّم عمر لتنفيذها من مسافة تقارب 50 مترًا، قبل أن يرسل كرة طويلة ومباشرة نحو المرمى، مستفيدًا من تمركز الحارس توم ريتشي بعيدًا عن خط~ه، لتسقط الكرة خلفه وتستقرّ في الزاوية العليا.
وضاعف الهدف تقدم دمبارتون إلى (2-0)، بعدما كان روبي كليري قد افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، فيما قلّص جاك ماكيفر الفارق لإلغين سيتي في الدقيقة الأخيرة.
ونجح دمبارتون في الحفاظ على تقدّمه حتّى صافرة النهاية، ليحسم المباراة بنتيجة (2-1) وينهي البداية الخالية من الهزائم لإلغين سيتي في الدوري.
ويبلغ عمر 26 عامًا، ويمثّل المنتخب الصومالي دوليًّا، كما سبق له اللعب مع توركاي يونايتد قبل انتقاله إلى دمبارتون في كانون الثاني - يناير الماضي.
 
 

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