فيديو - أوستابينكو تنفجر غضبًا بسبب مدرّب منافستها

BIG WIN! BIG YELL! BIG DRAMA! AND NO HANDSHAKE YET AGAIN!!!



Su-Wei and Penko are THROUGH to the quarterfinals with a 6-4, 6-4 defeat of Chan/Joint! Penko makes sure Chan's box hears her roars! This is why we watch!!!#usopen pic.twitter.com/gXqZ5bO9JT — BRISBANE CHAMP! (@hsieh_n_wong) September 7, 2026

دخلت اللاتفية يلينا أوستابينكو في مشادّة حادّة خلال منافسات زوجي السيّدات في بطولة أميركا المفتوحة، بعدما اتّهمت مدرّب الفريق المنافس بالتصرّف بطريقة غير رياضيّة والسخرية منها ومن شريكتها التايوانيّة هسيه سو-وي.وبدأت الأزمة عندما اعترضت أوستابينكو على قيام المدرّب بالتصفيق والصراخ عقب أخطاء فريقها، قبل أن تقول إنّ شريكتها أخبرتها بأنه وجّه عبارات ساخرة باللغة من مقاعد اللاعبين.وطلبت بطلة رولان غاروس السابقة من حكم الكرسي التدخّل، ثمّ طالبت بإحضار مترجم للغة الصينيّة حتّى تتمكّن من توضيح ما قيل والتحقّق من مضمون العبارات، وسط نقاش متوتّر داخل الملعب.ولم تنتهِ الأجواء المشحونة مع نهاية اللقاء، إذ احتفلت أوستابينكو بشكل لافت وصرخت باتجاه مقصورة الفريق المنافس، فيما غابت المصافحة بين هسيه وهاو-تشينغ بعد المباراة.وكانت أوستابينكو وهسيه قد حسمتا المواجهة (6-4) و(6-4)، لتتأهّلا إلى ربع نهائي البطولة في .وتأتي الواقعة بعد عام من دخول أوستابينكو في جدال شهير مع الأميركية تاونسند خلال نسخة 2025 من البطولة، قبل أن تعتذر لاحقًا عن بعض العبارات التي استخدمتها آنذاك، مؤكّدة أن سوء الفهم اللغوي لعب دورًا في تصعيد الموقف. وهي الواقعة التي أعادت الجدل حول سلوكها داخل الملعب.