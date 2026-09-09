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فيديو - أوستابينكو تنفجر غضبًا بسبب مدرّب منافستها

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فيديو - أوستابينكو تنفجر غضبًا بسبب مدرّب منافستها
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رياضة

2026-09-09 | 06:17
فيديو - أوستابينكو تنفجر غضبًا بسبب مدرّب منافستها

اتّهمت مدرّب الفريق المنافس بالتصرّف بطريقة غير رياضيّة

دخلت النجمة اللاتفية يلينا أوستابينكو في مشادّة حادّة خلال منافسات زوجي السيّدات في بطولة أميركا المفتوحة، بعدما اتّهمت مدرّب الفريق المنافس بالتصرّف بطريقة غير رياضيّة والسخرية منها ومن شريكتها التايوانيّة هسيه سو-وي.
وبدأت الأزمة عندما اعترضت أوستابينكو على قيام المدرّب بالتصفيق والصراخ عقب أخطاء فريقها، قبل أن تقول إنّ شريكتها أخبرتها بأنه وجّه عبارات ساخرة باللغة الصينية من مقاعد اللاعبين.
وطلبت بطلة رولان غاروس السابقة من حكم الكرسي التدخّل، ثمّ طالبت بإحضار مترجم للغة الصينيّة حتّى تتمكّن من توضيح ما قيل والتحقّق من مضمون العبارات، وسط نقاش متوتّر داخل الملعب.
ولم تنتهِ الأجواء المشحونة مع نهاية اللقاء، إذ احتفلت أوستابينكو بشكل لافت وصرخت باتجاه مقصورة الفريق المنافس، فيما غابت المصافحة بين هسيه وهاو-تشينغ تشان بعد المباراة.
وكانت أوستابينكو وهسيه قد حسمتا المواجهة (6-4) و(6-4)، لتتأهّلا إلى ربع نهائي البطولة في نيويورك.
وتأتي الواقعة بعد عام من دخول أوستابينكو في جدال شهير مع الأميركية تايلور تاونسند خلال نسخة 2025 من البطولة، قبل أن تعتذر لاحقًا عن بعض العبارات التي استخدمتها آنذاك، مؤكّدة أن سوء الفهم اللغوي لعب دورًا في تصعيد الموقف. وهي الواقعة التي أعادت الجدل حول سلوكها داخل الملعب.
 
 

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رياضة

التنس

يلينا أوستابينكو

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