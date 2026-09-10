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مؤتمر صحفي حاشد لوزيرة الشباب والرياضة:" الرياضة في لبنان ليست مجرد بطولات بل هي صورة وطن"

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مؤتمر صحفي حاشد لوزيرة الشباب والرياضة:&quot; الرياضة في لبنان ليست مجرد بطولات بل هي صورة وطن&quot;
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رياضة

2026-09-10 | 12:35
مؤتمر صحفي حاشد لوزيرة الشباب والرياضة:" الرياضة في لبنان ليست مجرد بطولات بل هي صورة وطن"

للإعلان عن برنامج الأسبوع الرياضي الذي أقرّه مجلس الوزراء من 15 إلى 21 الجاري

وسط حضور حاشد، عقدت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا مؤتمرًا صحفيًّا في فندق أنتركونتيننتال فينيسيا بيروت ظهر اليوم للإعلان عن برنامج الأسبوع الرياضي الذي أقرّه مجلس الوزراء من 15 إلى 21 الجاري، وشارك فيه عدد كبير من الفعاليّات النيابيّة، وممثّلي القيادات العسكريّة، والبعثات الدبلوماسيّة، والاتّحادات الرياضيّة والجمعيّات الكشفيّة.
بدايةً، كانت كلمة ترحيبيّة من عريف الحفل رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة السيّدة أندره نصّور تلاها النشيد الوطني اللبناني، فكانت بداية الكلمات مع وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان التي أعربت عن أملها بأن يحمل الأسبوع الرياضي أملًا وطنيًّا جديدًا على الرغم من كلّ التحدّيات التي يمرّ بها وطننا الحبيب لبنان، مؤكّدةً أنّ الرياضة ليست مجرّد بطولاتٍ بل هي صورة وطن، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تعمل جاهدةً للارتقاء بالقطاع الرياضي من خلال عدّة مبادرات تعيد وضع الرياضة في موقعها الطبيعي لتعزيز حضور لبنان ومكانته على الساحة الدوليّة، ومن هنا أتت مبادرة الأسبوع الرياضي الذي أقرّه مجلس الوزراء استقاءً من نموذج الأسبوع الرياضي الأوروبي لتكون رسالة واضحة بأنّ لبنان قادر على أن يصنع صورة تليق به. 
وبغية تنفيذ هذا النشاط على مختلف الأراضي اللبنانية تمّت مراسلة جميع البلديّات بفضل جهود وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجار الذي كان شريكًا أساسيًّا في هذا الموضوع. وأعربت الوزيرة عن شكرها وامتنانها لكافّة الاتّحادات الرياضيّة والجمعيّات الكشفيّة لمساندتها الوزارة في تنفيذ المشروع.
 وفي ختام كلمتها كشفت الوزيرة عن برنامج الأسبوع الرياضي الذي سيتضمّن مباريات تنافسيّة في لعبة الميني فوتبول بين الوزارات، بالإضافة إلى المشاركة الكثيفة للبلدات والقرى اللبنانيّة على أن يتضمّن ندوات أكاديميّة في 4 جامعات مختلفة بالإضافة إلى مباراة كرة سلة وعدد من الأنشطة الرياضية ستجمع السفراء والبعثات الدبلوماسيّة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ستجمع النوّاب.
بدوره أعرب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجار، عن دعمه للنشاط الذي تنظمه الوزارة واضعًا كلّ الإمكانات بتصرّف الوزيرة والوزارة لمصلحة الرياضة اللبنانية ونشر صورة لبنان، متمنّيًا أن يدخل الجنوب اللبناني في السنة المقبلة في النشاط السنوي مع التمنّي بفوز الداخلية، كما تمنّى كل النجاح لمشروع الأسبوع الرياضي.
رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابيّة النائب سيمون أبي رميا، نوّه بجهود الوزيرة بايراقداريان متمنّيًا على زملائه النوّاب تسجيل أسمائهم في المباراة التي ستجمعهم يوم الاثنين 21 أيلول، مشيرًا إلى أنّه أصبح من اللازم وضع الوزارة في سلّم الأولويّات الوزاريّة لما تقدّمه للشباب اللبناني والرياضة الوطنيّة.
في الختام تمّ سحب القرعة للوزارات المشاركة في النشاط من قبل وزيرة الشباب والرياضة، ووزير الداخلية والبلديات ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية.
 

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