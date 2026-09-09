لاعب ليفربول السابق يبحث عن عمل عبر "لينكدإن"

لجأ لاعب السابق أوفي إيجاريا إلى وسيلة غير معتادة للعثور على نادٍ جديد، بعدما نشر سيرته الذاتيّة عبر منصّة "لينكدإن" معلنًا أنّه لاعب حر ويبحث عن فرصة .وكتب لاعب الوسط الإنجليزي، البالغ 28 عامًا، في منشوره أنّه يقيم حاليًا في ، وسبق له تمثيل ليفربول وسندرلاند ورينجرز وريدينغ وريال أوفييدو، مضيفًا أنّه يجيد اللعب في مراكز 6 و8 و10، إلى جانب قدرته على شغل مركز الأيسر.واختتم إيجاريا منشوره بدعوة مباشرة إلى الأندية والوكلاء، مؤكّدًا أنّ جميع الاستفسارات مرحّب بها، وطالب من يعرف ناديًا يبحث عن لاعب وسط أو جناح أيسر بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصّة.وكان إيجاريا قد أمضى الموسم الماضي مع أوفييدو في ، لكنّه شارك في ثماني مباريات فقط، بينها مباراتان أساسيًّا، قبل إنهاء عقده رغم امتداده حتى 2027.وبحسب وسائل إعلام إسبانيّة، حصل اللاعب على تعويض بقيمة 20 ألف عند فسخ .وسبق لإيجاريا أنّ خاض ثماني مباريات مع الفريق الأوّل لليفربول بعد ظهوره الأول عام 2016، قبل أن ينتقل بين عدّة أنديّة بحثًا عن دقائق لعب أكثر.ويأمل أن تفتح "لينكدإن" أمامه باب العودة سريعًا إلى الملاعب من جديد.