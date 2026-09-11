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فيديو - ركلة جزاء تخدع الجميع

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فيديو - ركلة جزاء تخدع الجميع
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رياضة

2026-09-11 | 18:32
فيديو - ركلة جزاء تخدع الجميع

سجّل الإكوادوري برونو كايسيدو ركلة جزاء من دون أن تلمس الكرة الشباك أو القائمين أو العارضة

شهدت مواجهة فانكوفر وايتكابس ولوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأميركي لكرة القدم لقطة نادرة، بعدما سجّل الإكوادوري برونو كايسيدو ركلة جزاء من دون أن تلمس الكرة الشباك أو القائمين أو العارضة. 
وجاءت الركلة في الدقيقة 90 من المباراة التي أُقيمت على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، عندما احتُسبت ركلة جزاء لأصحاب الأرض إثر مخالفة من إيميرو غارسيس على ريان إلومي داخل المنطقة.
وسدّد كايسيدو الكرة بقدمه اليمنى نحو منتصف المرمى، ونجح الحارس جي تي مارسينكوفسكي في لمسها بيده، إلّا أنّها واصلت طريقها وتجاوزت خطّ المرمى بكاملها قبل أن تعود إلى أرض الملعب، ليُحتسب الهدف الثالث لفانكوفر وسط مشهد بدا للوهلة الأولى كأنّه تصدٍّ ناجح. 
وبحسب قانون اللعبة، لا يُشترط أن تلامس الكرة الشباك حتى يُحتسب الهدف؛ إذ يكفي أن تعبر بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة، ما يفسّر صحّة القرار رغم غرابة اللقطة. 
وانتهت المباراة بفوز فانكوفر (3-0)، بعد هدفي براين وايت في الدقيقة 8 وريان غولد في الدقيقة 57، قبل أن يختتم كايسيدو الثلاثية. 
وكان اللاعب الإكوادوري قد دخل بديلًا في الدقيقة 72، وأضاف بهذه الركلة هدفًا جديدًا إلى رصيده في موسمه الأوّل مع النادي الكندي. 
 

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رياضة

كرة القدم

برونو كايسيدو

فانكوفر وايتكابس

لوس أنجلوس غالاكسي

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