فيديو - ركلة جزاء تخدع الجميع

Alors ça c’est UN PHÉNOMÈNE TRÈS RARE. 😁



Un pénalty qui fait BUT ⚽️ sans toucher un poteau, le filet ou la barre et qui est rentré même pas pendant 1 seconde.. ✅🥅



Il est l’œuvre de Bruno Caicedo 🇪🇨 pour Vancouver 🇨🇦. pic.twitter.com/mfdu6CKdUQ — Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2026

شهدت مواجهة فانكوفر وايتكابس ولوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأميركي لقطة نادرة، بعدما سجّل الإكوادوري برونو كايسيدو ركلة جزاء من دون أن تلمس الشباك أو القائمين أو العارضة.وجاءت الركلة في الدقيقة 90 من المباراة التي أُقيمت على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، عندما احتُسبت ركلة جزاء لأصحاب إثر مخالفة من إيميرو غارسيس إلومي داخل المنطقة.وسدّد كايسيدو الكرة بقدمه اليمنى نحو منتصف المرمى، ونجح الحارس جي تي مارسينكوفسكي في لمسها بيده، إلّا أنّها واصلت طريقها وتجاوزت خطّ المرمى بكاملها قبل أن تعود إلى أرض الملعب، ليُحتسب الهدف الثالث لفانكوفر وسط بدا للوهلة الأولى كأنّه تصدٍّ ناجح.وبحسب قانون اللعبة، لا يُشترط أن تلامس الكرة الشباك حتى يُحتسب الهدف؛ إذ يكفي أن تعبر بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة، ما يفسّر صحّة القرار رغم غرابة اللقطة.وانتهت المباراة بفوز فانكوفر (3-0)، بعد هدفي براين وايت في الدقيقة 8 وريان غولد في الدقيقة 57، قبل أن يختتم كايسيدو الثلاثية.وكان اللاعب الإكوادوري قد دخل بديلًا في الدقيقة 72، وأضاف بهذه الركلة هدفًا جديدًا إلى رصيده في موسمه الأوّل مع النادي الكندي.