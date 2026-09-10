فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو

🚨🚨🎙️| Neymar to an Atlético Mineiro fan: “Me without a knee is still better than everyone on your team!” 😳 pic.twitter.com/JYrYHRgJyY — CentreGoals. (@centregoals) September 10, 2026

أشعل مواجهة كلاميّة مع جماهير أتلتيكو مينيرو، خلال متابعة مباراة فريقه من إحدى مقصورات ملعب بيلميرو، ضمن ذهاب ربع سودأميريكانا.وكان نيمار غائبًا عن المباراة، لكنّه جلس في مقصورة تقع مباشرة فوق مدرّج جماهير الفريق الزائر، التي وجّهت إليه هتافات ساخرة مرتبطة بإصاباته وغيابه عن اللقاء.وردّ نيمار على الاستفزازات بأكثر من عبارة، أبرزها: "أنا من دون ركبتين أفضل من فريقكم كلّه"، قبل أن يضيف: "لا ألعب أمام الفرق الصغيرة"، ثم قال إنّ أتلتيكو مينيرو محظوظ بغيابه، وإلّا لكانت النتيجة أكبر.وواصل اللاعب تفاعله مع المباراة من المدرّجات، فاحتفل بهدفَي سانتوس ووجّه القبلات نحو جماهير أتلتيكو مينيرو، كما أشار مرارًا إلى شعار ناديه على قميصه.وبعد اللقاء، علّق نيمار على ما جرى عبر حسابه في ، معتبرًا أنّ الاستفزازات جزء من ، ومؤكّدًا أنّ الطرفين تبادلا المزاح والضحك وأنّه يحترم جميع الأندية.وفاز سانتوس (2-0)، بهدفَي أراو وكريستيان أوليفا، ليضع قدمًا في نصف النهائي قبل مباراة الإيَاب المقررّة في 16 أيلول - سبتمبر على ملعب أرينا إم آر في.وحضر نيمار المباراة مرتديًا قميص سانتوس، وبقي الأمسية قريبًا من أجواء المواجهة رغم غيابه.