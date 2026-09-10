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فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو

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فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو
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رياضة

2026-09-10 | 19:05
فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو

أشعل النجم البرازيلي نيمار مواجهة كلاميّة مع جماهير أتلتيكو مينيرو

أشعل النجم البرازيلي نيمار مواجهة كلاميّة مع جماهير أتلتيكو مينيرو، خلال متابعة مباراة فريقه سانتوس من إحدى مقصورات ملعب فيلا بيلميرو، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس سودأميريكانا.
وكان نيمار غائبًا عن المباراة، لكنّه جلس في مقصورة تقع مباشرة فوق مدرّج جماهير الفريق الزائر، التي وجّهت إليه هتافات ساخرة مرتبطة بإصاباته وغيابه عن اللقاء.
وردّ نيمار على الاستفزازات بأكثر من عبارة، أبرزها: "أنا من دون ركبتين أفضل من فريقكم كلّه"، قبل أن يضيف: "لا ألعب أمام الفرق الصغيرة"، ثم قال إنّ أتلتيكو مينيرو محظوظ بغيابه، وإلّا لكانت النتيجة أكبر.
وواصل اللاعب تفاعله مع المباراة من المدرّجات، فاحتفل بهدفَي سانتوس ووجّه القبلات نحو جماهير أتلتيكو مينيرو، كما أشار مرارًا إلى شعار ناديه على قميصه.
وبعد اللقاء، علّق نيمار على ما جرى عبر حسابه في إنستغرام، معتبرًا أنّ الاستفزازات جزء من كرة القدم، ومؤكّدًا أنّ الطرفين تبادلا المزاح والضحك وأنّه يحترم جميع الأندية.
وفاز سانتوس (2-0)، بهدفَي ويليان أراو وكريستيان أوليفا، ليضع قدمًا في نصف النهائي قبل مباراة الإيَاب المقررّة في 16 أيلول - سبتمبر على ملعب أرينا إم آر في. 
وحضر نيمار المباراة مرتديًا قميص سانتوس، وبقي الأمسية قريبًا من أجواء المواجهة رغم غيابه.
 

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