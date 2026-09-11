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رومانيا تعتمد "البطاقة السوداء" في ملاعب كرة القدم

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رومانيا تعتمد &quot;البطاقة السوداء&quot; في ملاعب كرة القدم
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رياضة

2026-09-11 | 18:34
رومانيا تعتمد "البطاقة السوداء" في ملاعب كرة القدم

لمواجهة السلوك المسيء الصادر عن الأهالي والمشجّعين في المدرجات خلال مباريات الأطفال

اعتمد الاتحاد الروماني لكرة القدم إجراءً جديدًا في مسابقات الفئات العمرية، عبر إدخال "البطاقة السوداء" لمواجهة السلوك المسيء الصادر عن الأهالي والمشجعين في المدرّجات خلال مباريات الأطفال.
ويُطبّق الإجراء على مسابقات الفئات من تحت 7 أعوام حتى تحت 16 عامًا، بهدف الحدّ من الإهانات والتهديدات والمشاجرات والضغوط التي قد يتعرّض لها اللاعبون الصغار بسبب تصرّفات البالغين خارج أرض الملعب.
وتبدأ الآليّة بتوقيف الحكم المباراة مؤقّتًا، مع الطلب من المدرّبين التدخّل لتهدئة الأهالي والمشجعّين وإعادة النظام. وإذا استمرّت التجاوزات، تُعلّق المواجهة لمدّة 10 دقائق، ويغادر اللاعبون أرض الملعب إلى غرف الملابس.
وفي حال تواصل السلوك المسيء بعد استئناف اللعب، يملك الحكم صلاحيّة إشهار البطاقة السوداء وإنهاء المباراة نهائيًّا، من دون إمكان استكمالها لاحقًا.
وتأتي الخطوة بعد إجراءات سابقة اتّخذها الاتحاد الروماني للحدّ من التجاوزات في مباريات الفئات العمريّة، شملت غرامات ماليّة وعقوبات على التراخيص.
ويهدف القرار إلى حماية الأطفال من الضغوط والطموحات المفرطة التي قد يفرضها بعض الأهالي، ومنح الحكام وسيلة مباشرة للتعامل مع التجاوزات فور وقوعها.
 

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