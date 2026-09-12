مبابي يردّ على لقب "الديكتاتور"

ردّ كيليان مبابي على الصور الساخرة المنتشرة عبر التي تصوّره في هيئة "ديكتاتور"، مؤكّدًا أنّ المزاح بالنسبة إليه يفقد طرافته عندما يتحوّل إلى مقارنة بشخصيّات تاريخيّة ارتبطت بالقتل ومعاناة الملايين.وتحدّث قائد منتخب ونجم عن خلال مقابلة مطولة مع "فرانس فوتبول"، موضحًا أنّه يتفهّم الطابع الساخر لبعض المنشورات، لكنّه يرى أنّ استخدام صور الديكتاتوريّين بهذه الخفّة قد يكشف نقصًا في الوعي السياسي والإنساني.وتعود بعض هذه الصور إلى انتقادات ومزحات تصوّر مبابي وكأنّه يفرض قراراته على الفرق التي يلعب معها، فيما وصل الأمر إلى تشبيهه بموبوتو سيسي سيكو، الرئيس السابق لزائير.وأشار مبابي إلى أنّ عثمان ديمبيلي سبق أن مازحه بهذا اللقب بعدما عبر مواقع التواصل، مؤكّدًا أنّه فهم الأمر في هذا السياق على أنّه مزاح بين صديقين.وجاءت تصريحات الفرنسي ضمن مقابلة تناول فيها أيضًا الانتقادات الموجّهة إلى أدائه، وطموحه للفوز بالكرة الذهبية، ومسيرته مع ومنتخب فرنسا.