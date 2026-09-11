فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد

A tough start to proceedings for Tasanapol Inthraphuvasak ❌



The Thai driver suffered this big shunt in Free Practice, but thankfully he was out of the car quickly 🙌#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/XD1LNhMs71 — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

شهدت التجارب الحرة لبطولة "فورمولا 2" ضمن جائزة الكبرى حادثًا قويًا، بعدما فقد السائق التايلاندي تاسانابول إنثرابوفاساك السيطرة على سيّارته واصطدم بالحاجز عند المنعطف 19 على حلبة "مادرينغ" الجديدة في .وانحرفت سيّارة سائق فريق "إيه آر تي غراند بري" قبل أن تضرب الحواجز من الخلف وتشتعل النيران في قسمها الخلفي، إلّا أنّ إنثرابوفاساك، البالغ 20 عامًا، تمكّن من الخروج من المقصورة بمفرده ومن دون إصابات، فيما تدخّل المراقبون سريعًا لإخماد الحريق.وتسبّب الحادث برفع الأحمر وإيقاف الحصّة لنحو نصف ساعة، من أجل إزالة السيّارة وتنظيف الحلبة وإصلاح الحاجز المتضرّر.وأعاد المشهد الجدل بشأن مستوى الأمان على الحلبة شبه الحضريّة الجديدة، التي تضمّ 22 منعطفًا وتتميّز بجدران قريبة ومساحات هروب محدودة وعدد من المنعطفات السريعة والعمياء، إلى جانب المنعطف المائل "لا مونومنتال" الذي تصل زاوية ميله إلى 24 درجة.وكان سائق مرسيدس راسل قد وصف "مادرينغ" قبل انطلاق التجارب بأنها ربما تكون الحلبة الأكثر خطورة هذا الموسم، مشيرًا إلى قرب الجدران وغياب هامش الخطأ.وتقع الحلبة حول مركز معارض "إيفيما" شمال مدريد، وتستضيف جائزة إسبانيا للمرة الأولى، وسط اهتمام كبير بظهورها الجديد في روزنامة الفورمولا 1 ومخاوف من طبيعتها الصعبة.