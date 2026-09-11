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فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد

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فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد
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رياضة

2026-09-11 | 18:46
فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد

فقد السائق التايلاندي تاسانابول إنثرابوفاساك السيطرة على سيّارته واصطدم بالحاجز

شهدت التجارب الحرة لبطولة "فورمولا 2" ضمن جائزة إسبانيا الكبرى حادثًا قويًا، بعدما فقد السائق التايلاندي تاسانابول إنثرابوفاساك السيطرة على سيّارته واصطدم بالحاجز عند المنعطف 19 على حلبة "مادرينغ" الجديدة في مدريد.
وانحرفت سيّارة سائق فريق "إيه آر تي غراند بري" قبل أن تضرب الحواجز من الخلف وتشتعل النيران في قسمها الخلفي، إلّا أنّ إنثرابوفاساك، البالغ 20 عامًا، تمكّن من الخروج من المقصورة بمفرده ومن دون إصابات، فيما تدخّل المراقبون سريعًا لإخماد الحريق.
وتسبّب الحادث برفع العلم الأحمر وإيقاف الحصّة لنحو نصف ساعة، من أجل إزالة السيّارة وتنظيف الحلبة وإصلاح الحاجز المتضرّر.
وأعاد المشهد الجدل بشأن مستوى الأمان على الحلبة شبه الحضريّة الجديدة، التي تضمّ 22 منعطفًا وتتميّز بجدران قريبة ومساحات هروب محدودة وعدد من المنعطفات السريعة والعمياء، إلى جانب المنعطف المائل "لا مونومنتال" الذي تصل زاوية ميله إلى 24 درجة.
وكان سائق مرسيدس جورج راسل قد وصف "مادرينغ" قبل انطلاق التجارب بأنها ربما تكون الحلبة الأكثر خطورة هذا الموسم، مشيرًا إلى قرب الجدران وغياب هامش الخطأ.
وتقع الحلبة حول مركز معارض "إيفيما" شمال مدريد، وتستضيف جائزة إسبانيا للمرة الأولى، وسط اهتمام كبير بظهورها الجديد في روزنامة الفورمولا 1 ومخاوف من طبيعتها الصعبة.
 

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رياضة

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تاسانابول إنثرابوفاساك

جائزة إسبانيا الكبرى

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