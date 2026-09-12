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فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته

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فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته
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رياضة

2026-09-12 | 08:58
فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته

أظهر الإسباني فرناندو توريس قوّة كبيرة في لكمته، بعدما سجّل 970 نقطة

أظهر الإسباني فرناندو توريس قوّة كبيرة في لكمته، بعدما سجّل 970 نقطة على جهاز مخصّص لقياس الضربات، خلال ظهور جديد بعيدًا عن أجواء كرة القدم.
وظهر المهاجم السابق في مقطع مصوّر وهو يستعد أمام الجهاز، قبل أن يوجّه لكمة قوية إلى الكيس المخصّص للاختبار، لتظهر النتيجة مباشرة على الشاشة وسط تفاعل الحاضرين.
ولا تُعدّ الملاكمة جديدة على توريس، الذي سبق أن نشر في أكثر من مناسبة صورًا ومقاطع من تدريباته بالقفازات، خصوصًا بعد اعتزاله اللعب، بالتزامن مع التغيّر الكبير الذي طرأ على بنيته الجسديّة خلال السنوات الأخيرة.
ويواصل "النينيو" مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة التدريب، إذ يشرف حاليًا على أتلتيكو مدريد ب، بعدما سبق له قيادة فريق الشباب في النادي.
وخلال مسيرته كلاعب، مثّل توريس أندية أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي وميلان، كما حقق مع منتخب إسبانيا كأس العالم 2010 وبطولتي أوروبا 2008 و2012.
ولا يشكّل رقم 970 معيارًا موحّدًا لقوة اللكمة، إذ تختلف أنظمة احتساب النقاط بين الأجهزة، إلا أن اللقطة أظهرت بوضوح المستوى البدني الذي حافظ عليه توريس بعد الاعتزال.
 

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فرناندو توريس

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