فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته

😳🇪🇸 Fernando Torres shows off his punch power! He reached a score of 970. 🥊 pic.twitter.com/QU2YisZmOI — EuroFoot (@eurofootcom) September 12, 2026

أظهر الإسباني فرناندو توريس قوّة كبيرة في لكمته، بعدما سجّل 970 نقطة على جهاز مخصّص لقياس الضربات، خلال ظهور جديد بعيدًا عن أجواء .وظهر المهاجم السابق في مقطع مصوّر وهو يستعد أمام الجهاز، قبل أن يوجّه لكمة قوية إلى الكيس المخصّص للاختبار، لتظهر النتيجة مباشرة على الشاشة وسط تفاعل الحاضرين.ولا تُعدّ الملاكمة على توريس، الذي سبق أن نشر في أكثر من مناسبة صورًا ومقاطع من تدريباته بالقفازات، خصوصًا بعد اعتزاله اللعب، بالتزامن مع التغيّر الكبير الذي طرأ على بنيته الجسديّة خلال السنوات .ويواصل "النينيو" مسيرته في عالم كرة القدم من التدريب، إذ يشرف حاليًا على أتلتيكو ب، بعدما سبق له قيادة فريق في النادي.وخلال مسيرته كلاعب، مثّل توريس أندية أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي وميلان، كما حقق مع منتخب 2010 وبطولتي 2008 و2012.ولا يشكّل رقم 970 معيارًا موحّدًا لقوة اللكمة، إذ تختلف أنظمة احتساب النقاط بين الأجهزة، إلا أن اللقطة أظهرت بوضوح المستوى البدني الذي حافظ عليه توريس بعد الاعتزال.