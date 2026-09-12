أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

9 سنوات خلف القضبان بسبب دوناروما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
9 سنوات خلف القضبان بسبب دوناروما
A-
A+

رياضة

2026-09-12 | 08:24
9 سنوات خلف القضبان بسبب دوناروما

كان دوناروما قد تعرّض مع شريكته للاعتداء والاحتجاز والضرب

أصدرت محكمة الجنح في باريس حكمًا بالسجن 9 سنوات وغرامة قدرها 80 ألف يورو بحق إلياس خيربوش، الملقّب بـ"غانيتو"، بعد إدانته بقيادة عمليّة السطو العنيف التي تعرّض لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وشريكته أليسيا في منزلهما بالعاصمة الفرنسية عام 2023.
وكان دوناروما، حارس مانشستر سيتي الحالي، قد تعرّض مع شريكته للاعتداء والاحتجاز والضرب داخل منزلهما في الدائرة الثامنة بباريس، قبل أن يفرّ المعتدون بمقتنيات قُدّرت قيمتها بنحو مليون يورو. وكانت أليسيا حاملًا في ذلك الوقت، وفقدت جنينها بعد أيّام من الحادثة.
وشهدت المحاكمة، التي امتدت يومي 10 و11 أيلول - سبتمبر، أجواء متوترة، بعدما وجّه خيربوش إهانات وتهديدات إلى عناصر الشرطة داخل قاعة المحكمة، ما أدّى إلى إخراجه منها لفترة وجيزة.
وفي القضية نفسها، برّأت المحكمة خيان ماموني، البالغ 22 عامًا، بعدما اعتبرته النيابة أحد المدبّرين المحتملين للعملية، فيما حُكم على مختار ديوب، 24 عامًا، بالسجن 5 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.
ولم يحضر دوناروما أو شريكته جلسات المحاكمة، وجاء الحكم بعد أكثر من 3 أعوام على الواقعة التي هزّت الوسط الرياضي الفرنسي.
 

مقالات ذات صلة

جوي بارتون خلف القضبان
2026-09-07

جوي بارتون خلف القضبان

بطل إنجليزي "مفقود" يظهر خلف القضبان
2026-08-19

بطل إنجليزي "مفقود" يظهر خلف القضبان

قضية ممنوعات تضع المخرج التركي إيزيل أكاي وشقيقه خلف القضبان
2026-07-24

قضية ممنوعات تضع المخرج التركي إيزيل أكاي وشقيقه خلف القضبان

قرار بالإفراج عن دنيز غوكتاش ينتهي بإبقائه خلف القضبان.. قضية جديدة تمنع خروجه
2026-08-29

قرار بالإفراج عن دنيز غوكتاش ينتهي بإبقائه خلف القضبان.. قضية جديدة تمنع خروجه

9 سنوات خلف القضبان بسبب دوناروما

رياضة

كرة القدم

إلياس خيربوش

جانلويجي دوناروما

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته
مبابي يردّ على لقب "الديكتاتور"

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته
08:58

فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته

أظهر الإسباني فرناندو توريس قوّة كبيرة في لكمته، بعدما سجّل 970 نقطة

08:58

فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته

أظهر الإسباني فرناندو توريس قوّة كبيرة في لكمته، بعدما سجّل 970 نقطة

مبابي يردّ على لقب "الديكتاتور"
02:42

مبابي يردّ على لقب "الديكتاتور"

يرى أنّ استخدام صور الديكتاتوريّين بهذه الخفّة قد يكشف نقصًا في الوعي السياسي والإنساني

02:42

مبابي يردّ على لقب "الديكتاتور"

يرى أنّ استخدام صور الديكتاتوريّين بهذه الخفّة قد يكشف نقصًا في الوعي السياسي والإنساني

فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد
18:46

فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد

فقد السائق التايلاندي تاسانابول إنثرابوفاساك السيطرة على سيّارته واصطدم بالحاجز

18:46

فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد

فقد السائق التايلاندي تاسانابول إنثرابوفاساك السيطرة على سيّارته واصطدم بالحاجز

اخترنا لكم
فيديو - توريس يستعرض قوّة قبضته
08:58
مبابي يردّ على لقب "الديكتاتور"
02:42
فيديو - حادث ناري يهزّ حلبة مدريد
18:46
رومانيا تعتمد "البطاقة السوداء" في ملاعب كرة القدم
18:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026