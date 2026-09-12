9 سنوات خلف القضبان بسبب دوناروما

أصدرت محكمة الجنح في حكمًا بالسجن 9 سنوات وغرامة قدرها 80 ألف بحق إلياس خيربوش، الملقّب بـ"غانيتو"، بعد إدانته بقيادة عمليّة السطو العنيف التي تعرّض لها الحارس جانلويجي دوناروما وشريكته أليسيا في منزلهما بالعاصمة عام 2023.وكان دوناروما، حارس الحالي، قد تعرّض مع شريكته للاعتداء والاحتجاز والضرب داخل منزلهما في الدائرة الثامنة بباريس، قبل أن يفرّ المعتدون بمقتنيات قُدّرت قيمتها بنحو مليون يورو. وكانت أليسيا حاملًا في ذلك الوقت، وفقدت جنينها بعد أيّام من الحادثة.وشهدت المحاكمة، التي امتدت 10 و11 أيلول - سبتمبر، أجواء متوترة، بعدما وجّه خيربوش إهانات وتهديدات إلى عناصر الشرطة داخل قاعة المحكمة، ما أدّى إلى إخراجه منها لفترة وجيزة.وفي القضية نفسها، برّأت المحكمة خيان ماموني، البالغ 22 عامًا، بعدما اعتبرته أحد المدبّرين المحتملين للعملية، فيما حُكم على مختار ديوب، 24 عامًا، بالسجن 5 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.ولم يحضر دوناروما أو شريكته جلسات المحاكمة، وجاء الحكم بعد أكثر من 3 أعوام على الواقعة التي هزّت الوسط الرياضي الفرنسي.