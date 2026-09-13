دانيال مالديني ينجو من حادث سير

تعرّض دانيال مالديني، مهاجم كالياري ونجل أسطورة ، لحادث سير في الساعات الأولى من شمال ، بعد ساعات فقط من مشاركته أمام في .ووقع الحادث قرابة الساعة 5:15 صباحًا إثر اصطدام سيارتين كان على متنهما ستّة أشخاص، قبل أن تصل فرق الإسعاف إلى المكان وتنقل خمسة مصابين إلى المستشفى، فيما تلقى شخص سادس العلاج في موقع الحادث.ونُقل مالديني، البالغ 24 عامًا، إلى مستشفى فاتيبينفراتيللي في لإجراء فحوص إضافية، فيما أكّدت التقارير الإيطاليّة أنّ إصاباته طفيفة ولا تدعو إلى القلق، كما لم تُسجّل إصابات خطيرة بين بقيّة الأشخاص المتورّطين في الحادث.وجاء الحادث بعد ساعات من تألّق مالديني مع كالياري أمام فريقه السابق أتالانتا، إذ سجّل من ركلة جزاء في الدقيقة 61 هدف الفوز (2-1) على ملعب بيرغامو.وكان كالياري قد تقدّم عبر بول في الدقيقة 19، قبل أن يعادل جانلوكا سكاماكا النتيجة لأتالانتا، ليحسم مالديني المواجهة ويمنح فريقه النقاط الثلاث، قبل ساعات قليلة من الحادث الذي انتهى من دون إصابات خطيرة.