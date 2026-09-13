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فيديو - مهاجم بشكتاش يربك الحارس بحركات غريبة

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فيديو - مهاجم بشكتاش يربك الحارس بحركات غريبة
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رياضة

2026-09-13 | 18:32
فيديو - مهاجم بشكتاش يربك الحارس بحركات غريبة

ظهر أو وهو يتحرك بالقرب من الحارس إرتوغرول تاشكيران، محاولًا جذب انتباهه وإرباك تركيزه

تحوّل الكوري الجنوبي أو هيون-غيو، مهاجم بشكتاش، إلى بطل لقطة طريفة خلال مواجهة فريقه أمام أرضروم سبور في الدوري التركي، بعدما حاول تشتيت تركيز حارس الخصم بحركات غير معتادة أمام المرمى.
وظهر أو وهو يتحرك بالقرب من الحارس إرتوغرول تاشكيران، محاولًا جذب انتباهه وإرباك تركيزه، في مشهد أضاف لمسة طريفة إلى المباراة، من دون أن يتطور الأمر إلى احتكاك أو اعتراض من الحكم.
وجاءت اللقطة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول ضمن الجولة الخامسة من الدوري التركي، وانتهت بفوز بشكتاش (3-0).
وشارك أو أساسيًا في اللقاء، وكان حاضرًا مبكرًا أمام المرمى، إذ تصدّى تاشكيران لتسديدته في الدقيقة الثانية، قبل أن يساهم المهاجم الكوري في الهدف الثاني لفريقه عندما صنع كرة لياندرو تروسارد في الدقيقة 27.
وسجّل أميرهان توبشو الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف تروسارد الثاني بعد ست دقائق، قبل أن يختتم إلهان فاكلي الثلاثية في الدقيقة 82.
ويواصل أو، البالغ 25 عامًا، موسمه مع بشكتاش بعدما انضم إلى النادي التركي قادمًا من جينك البلجيكي في فبراير 2026، وأصبح أحد الخيارات الهجومية في الفريق، في وقت يواصل فيه البحث عن أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

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رياضة

كرة القدم

أو هيون-غيو

بشكتاش

إرتوغرول تاشكيران

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