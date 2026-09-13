فيديو - مهاجم بشكتاش يربك الحارس بحركات غريبة

انت في الدوري التركي ! 😂



مهاجم بشكتاش "هيون-غيو أوه" يحاول تشتيت انتباه حارس مرمى الخصم



😂

pic.twitter.com/az2aykxoSA — جنون الكالتشيو (@Azuri99) September 13, 2026

تحوّل الكوري الجنوبي أو هيون-غيو، مهاجم بشكتاش، إلى بطل لقطة طريفة خلال مواجهة فريقه أمام أرضروم سبور في ، بعدما حاول تشتيت تركيز حارس الخصم بحركات غير معتادة أمام المرمى.وظهر أو وهو يتحرك بالقرب من الحارس إرتوغرول تاشكيران، محاولًا جذب انتباهه وإرباك تركيزه، في أضاف لمسة طريفة إلى المباراة، من دون أن يتطور الأمر إلى احتكاك أو اعتراض من الحكم.وجاءت اللقطة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول ضمن الجولة الخامسة من الدوري ، وانتهت بفوز بشكتاش (3-0).وشارك أو أساسيًا في اللقاء، وكان حاضرًا مبكرًا أمام المرمى، إذ تصدّى تاشكيران لتسديدته في الدقيقة الثانية، قبل أن يساهم المهاجم الكوري في الهدف الثاني لفريقه عندما صنع كرة لياندرو تروسارد في الدقيقة 27.وسجّل أميرهان توبشو الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف تروسارد الثاني بعد ست دقائق، قبل أن يختتم إلهان فاكلي الثلاثية في الدقيقة 82.ويواصل أو، البالغ 25 عامًا، موسمه مع بشكتاش بعدما انضم إلى النادي التركي قادمًا من جينك البلجيكي في فبراير 2026، وأصبح أحد الخيارات الهجومية في الفريق، في وقت يواصل فيه البحث عن أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.