صورة - دومينوز تسخر من صيام توتنهام

دخل حساب "دومينوز بيتزا" على خط السخرية من البداية الهجومية الكارثية لتوتنهام في ، بعد استمرار الفريق من دون تسجيل أي هدف خلال أول أربع جولات من الموسم.وعقب تعادل مع (0-0)، نشر الحساب الرسمي للشركة عبر منصة "إكس" تعليقًا ساخرًا جاء فيه: "قمنا بتوصيل 489,297,478 بيتزا منذ آخر هدف سجله توتنهام في البريميرليغ"، في إشارة إلى طول فترة غياب أهداف النادي اللندني عن المسابقة.ولم يسجّل توتنهام أيّ هدف في مبارياته الأربع الأولى هذا الموسم، وهي سابقة لم تحدث للنادي من قبل في انطلاقته بالدوري ، كما ما زال الفريق يبحث عن فوزه الأول، بعدما جمع نقطتين فقط حتّى الآن.ويعود آخر هدف لتوتنهام في البريميرليغ إلى 24 أيّار - ، عندما سجّل جواو بالينيا هدف الفوز (1-0) على إيفرتون في من الموسم الماضي، وهو الانتصار الذي ضمن حينها بقاء الفريق في الدرجة الممتازة.وجاءت سخرية "دومينوز" لتضيف مزيدًا من الضغط على فريق المدرب روبرتو دي زيربي، في ظلّ بداية هجوميّة محبطة رغم الإنفاق الكبير خلال الصيف.