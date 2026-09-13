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صورة - دومينوز تسخر من صيام توتنهام

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صورة - دومينوز تسخر من صيام توتنهام
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رياضة

2026-09-13 | 18:34
صورة - دومينوز تسخر من صيام توتنهام

نشر الحساب الرسمي للشركة عبر منصة "إكس" تعليقًا ساخرًا

دخل حساب "دومينوز بيتزا" البريطاني على خط السخرية من البداية الهجومية الكارثية لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استمرار الفريق من دون تسجيل أي هدف خلال أول أربع جولات من الموسم.
وعقب تعادل توتنهام مع إيفرتون (0-0)، نشر الحساب الرسمي للشركة عبر منصة "إكس" تعليقًا ساخرًا جاء فيه: "قمنا بتوصيل 489,297,478 بيتزا منذ آخر هدف سجله توتنهام في البريميرليغ"، في إشارة إلى طول فترة غياب أهداف النادي اللندني عن المسابقة.
ولم يسجّل توتنهام أيّ هدف في مبارياته الأربع الأولى هذا الموسم، وهي سابقة لم تحدث للنادي من قبل في انطلاقته بالدوري الممتاز، كما ما زال الفريق يبحث عن فوزه الأول، بعدما جمع نقطتين فقط حتّى الآن.
ويعود آخر هدف لتوتنهام في البريميرليغ إلى 24 أيّار - مايو، عندما سجّل جواو بالينيا هدف الفوز (1-0) على إيفرتون في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، وهو الانتصار الذي ضمن حينها بقاء الفريق في الدرجة الممتازة.
وجاءت سخرية "دومينوز" لتضيف مزيدًا من الضغط على فريق المدرب روبرتو دي زيربي، في ظلّ بداية هجوميّة محبطة رغم الإنفاق الكبير خلال الصيف.
 

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رياضة

كرة القدم

دومينوز بيتزا

روبرتو دي زيربي

توتنهام

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