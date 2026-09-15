أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - ليل يصنع ذكرى للطفل ميلان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ليل يصنع ذكرى للطفل ميلان
A-
A+

رياضة

2026-09-15 | 19:25
فيديو - ليل يصنع ذكرى للطفل ميلان

دعاه إلى تنفيذ ركلة البداية الرمزية قبل مواجهة تروا في الدوري الفرنسي، عقب تعافيه من السرطان

صنع نادي ليل الفرنسي لحظة مؤثرة للطفل ميلان، أحد مشجّعي الفريق، بعدما دعاه إلى تنفيذ ركلة البداية الرمزية قبل مواجهة تروا في الدوري الفرنسي، عقب تعافيه من السرطان.
ودخل ميلان أرض ملعب بيار موروا وسط ترحيب الجماهير، قبل أن يضع الكرة في منتصف الملعب وينفذ الركلة أمام لاعبي الفريقين، في مشهد برزت فيه ابتسامته وردة فعله التي عكست حجم المفاجأة والسعادة.
وجاءت المبادرة ضمن فعاليات "أيلول - سبتمبر الذهبي"، الشهر المخصّص للتوعية بسرطان الأطفال، وهي حملة يشارك فيها ليل بالتعاون مع مؤسسات معنية بمساندة الأطفال المصابين بالمرض ودعم عائلاتهم، ضمن نشاطات إنسانية ينظمها النادي على مدار الموسم.
ولم تتوقف المفاجأة عند ركلة البداية، إذ اصطحب النادي ميلان بعد المباراة إلى غرفة الملابس، حيث شارك لاعبي ليل احتفالهم وهتافهم الجماعي عقب الفوز على تروا (2-0)، في لقطة نشرها النادي عبر حساباته الرسمية ووصفها باللحظة التي لا تُنسى..
وكان ليل قد حسم اللقاء بهدفين دون رد، سجلهما تياغو سانتوس وإيثان مبابي، لكن صورة ميلان بقيت من أبرز مشاهد المباراة، بعدما منحه النادي فرصة للوقوف على أرضية ملعب فريقه المفضل والاحتفال مع لاعبيه، ليغادر الملعب بذكرى مختلفة بعد رحلة علاج صعبة انتهت بانتصاره على المرض.
 

مقالات ذات صلة

تامر حسني يستعيد ذكرى هاني شاكر بمقطع فيديو مؤثر
2026-07-05

تامر حسني يستعيد ذكرى هاني شاكر بمقطع فيديو مؤثر

ميلان يودّع قائده الخالد
2026-07-31

ميلان يودّع قائده الخالد

ملفّ "السهرات الخاصّة" يقترب من مدافع إنتر ميلان
2026-06-30

ملفّ "السهرات الخاصّة" يقترب من مدافع إنتر ميلان

فيديو - جماهير ليل تودّع بوعدي
2026-08-26

فيديو - جماهير ليل تودّع بوعدي

فيديو - ليل يصنع ذكرى للطفل ميلان

رياضة

كرة القدم

ميلان

ليل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ركلة مشجّع تُسقط درّاجًا
ديوكوفيتش ينهي حقبة عمرها 24 عامًا

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي
19:30

فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي

أمسك أحد المشجّعين بالقفاز، ليردّ اللاعب سريعًا بإبعاد يده والنظر إليه بانزعاج

19:30

فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي

أمسك أحد المشجّعين بالقفاز، ليردّ اللاعب سريعًا بإبعاد يده والنظر إليه بانزعاج

فيديو – أولي واتكينز يستجيب لطلب مشجع صغير
19:28

فيديو – أولي واتكينز يستجيب لطلب مشجع صغير

استجاب أولي واتكينز لرسالته الطريفة وتبرّع بخمسة آلاف جنيه إسترليني

19:28

فيديو – أولي واتكينز يستجيب لطلب مشجع صغير

استجاب أولي واتكينز لرسالته الطريفة وتبرّع بخمسة آلاف جنيه إسترليني

فيديو - ديبالا يهدي طفلًا لحظة العمر
19:26

فيديو - ديبالا يهدي طفلًا لحظة العمر

منح قميصه لطفل من مشجعي الفريق كان يتابع اللقاء من المدرّجات

19:26

فيديو - ديبالا يهدي طفلًا لحظة العمر

منح قميصه لطفل من مشجعي الفريق كان يتابع اللقاء من المدرّجات

اخترنا لكم
فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي
19:30
فيديو – أولي واتكينز يستجيب لطلب مشجع صغير
19:28
فيديو - ديبالا يهدي طفلًا لحظة العمر
19:26
فيديو - مقاتل محترف يهزم عملاقًا
19:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026