فيديو - ليل يصنع ذكرى للطفل ميلان

❤️ This is what football is all about.



Young Milan recently beat cancer, and his beloved Lille invited him to take the ceremonial kick-off before the Troyes match this weekend. 🥹⚽️



Just look at his face. A moment he’ll remember forever. ❤️ pic.twitter.com/m9q8lQSnlu — Football ⚽ (@Footballtweet) September 15, 2026

صنع نادي ليل الفرنسي لحظة مؤثرة للطفل ، أحد مشجّعي الفريق، بعدما دعاه إلى تنفيذ ركلة البداية الرمزية قبل مواجهة تروا في الدوري الفرنسي، عقب تعافيه من السرطان.ودخل ميلان أرض ملعب بيار موروا وسط ترحيب الجماهير، قبل أن يضع في منتصف الملعب وينفذ الركلة أمام لاعبي الفريقين، في برزت فيه ابتسامته وردة فعله التي عكست حجم المفاجأة والسعادة.وجاءت المبادرة ضمن فعاليات "أيلول - سبتمبر الذهبي"، الشهر المخصّص للتوعية بسرطان الأطفال، وهي حملة يشارك فيها ليل بالتعاون مع مؤسسات معنية بمساندة الأطفال المصابين بالمرض ودعم عائلاتهم، ضمن نشاطات إنسانية ينظمها النادي على مدار الموسم.ولم تتوقف المفاجأة عند ركلة البداية، إذ اصطحب النادي ميلان بعد المباراة إلى غرفة الملابس، حيث شارك لاعبي ليل احتفالهم وهتافهم الجماعي عقب الفوز على تروا (2-0)، في لقطة نشرها النادي عبر حساباته الرسمية ووصفها باللحظة التي لا تُنسى..وكان ليل قد حسم اللقاء بهدفين دون رد، سجلهما تياغو سانتوس وإيثان مبابي، لكن صورة ميلان بقيت من أبرز مشاهد المباراة، بعدما منحه النادي فرصة للوقوف على أرضية ملعب فريقه المفضل والاحتفال مع لاعبيه، ليغادر الملعب بذكرى مختلفة بعد رحلة علاج صعبة انتهت بانتصاره على المرض.