فيديو - ليل يصنع ذكرى للطفل ميلان

صنع نادي ليل الفرنسي لحظة مؤثرة للطفل ميلان
، أحد مشجّعي الفريق، بعدما دعاه إلى تنفيذ ركلة البداية الرمزية قبل مواجهة تروا في الدوري الفرنسي، عقب تعافيه من السرطان.
ودخل ميلان أرض ملعب بيار موروا وسط ترحيب الجماهير، قبل أن يضع الكرة
في منتصف الملعب وينفذ الركلة أمام لاعبي الفريقين، في مشهد
برزت فيه ابتسامته وردة فعله التي عكست حجم المفاجأة والسعادة.
وجاءت المبادرة ضمن فعاليات "أيلول - سبتمبر الذهبي"، الشهر المخصّص للتوعية بسرطان الأطفال، وهي حملة يشارك فيها ليل بالتعاون مع مؤسسات معنية بمساندة الأطفال المصابين بالمرض ودعم عائلاتهم، ضمن نشاطات إنسانية ينظمها النادي على مدار الموسم.
ولم تتوقف المفاجأة عند ركلة البداية، إذ اصطحب النادي ميلان بعد المباراة إلى غرفة الملابس، حيث شارك لاعبي ليل احتفالهم وهتافهم الجماعي عقب الفوز على تروا (2-0)، في لقطة نشرها النادي عبر حساباته الرسمية ووصفها باللحظة التي لا تُنسى..
وكان ليل قد حسم اللقاء بهدفين دون رد، سجلهما تياغو سانتوس وإيثان مبابي، لكن صورة ميلان بقيت من أبرز مشاهد المباراة، بعدما منحه النادي فرصة للوقوف على أرضية ملعب فريقه المفضل والاحتفال مع لاعبيه، ليغادر الملعب بذكرى مختلفة بعد رحلة علاج صعبة انتهت بانتصاره على المرض.