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فيديو - ديبالا يهدي طفلًا لحظة العمر

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فيديو - ديبالا يهدي طفلًا لحظة العمر
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رياضة

2026-09-15 | 19:26
فيديو - ديبالا يهدي طفلًا لحظة العمر

منح قميصه لطفل من مشجعي الفريق كان يتابع اللقاء من المدرّجات

صنع باولو ديبالا لقطة إنسانية مؤثّرة بعد فوز روما على تورينو (2-0) في الدوري الإيطالي، بعدما منح قميصه لطفل من مشجعي الفريق كان يتابع اللقاء من المدرّجات.
وبعد صافرة النهاية، توجّه النجم الأرجنتيني نحو جماهير روما، ثم اختار الطفل وألقى إليه القميص الذي ارتداه خلال المباراة. وردّ المشجع الصغير بالبكاء فور حصوله عليه، قبل أن يرفعه عاليًا وسط تصفيق الحاضرين.
وكان روما قد حسم المواجهة بهدفين دون رد سجّلهما دونييل مالين ونيكولو بيسيلي، ليغادر ملعب تورينو بثلاث نقاط جديدة. ولم يكن ديبالا صاحب أحد الهدفين، لكنه صنع أبرز مشاهد ما بعد المباراة بهذه اللفتة.
وقبل التوجه إلى غرف الملابس، شارك ديبالا زملاءه في تحية أنصار الفريق الذين رافقوا روما خارج أرضه، ثم توقف أمام المدرج المخصص لهم.
وتحوّل المشجع الصغير بذلك من متابع للمباراة إلى صاحب واحدة من أبرز ذكريات الأمسية، بعدما حصل على قميص أحد نجوم فريقه مباشرة من صاحبه.
 

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باولو ديبالا

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