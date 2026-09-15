فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي

🚨A spectator attempted to snag Kelce's glove during pregame warmups pic.twitter.com/1jIvo0ngBq — Bet105 (@bet_105) September 14, 2026

شهدت اللحظات التي سبقت انطلاق موسم موقفًا متوترًا بين وأحد المشجعين، بعدما حاول الأخير الإمساك بقفاز اللاعب أثناء توجهه إلى غرفة الملابس.وظهر كيلسي وهو يسير بمحاذاة المدرجات بعد الإحماء، ويبادل عددًا من الجماهير التحية، قبل أن يمد يده اليمنى التي كان يحمل فيها القفّاز، عندها أمسك أحد المشجّعين بالقفاز، ليردّ اللاعب سريعًا بإبعاد يده والنظر إليه بانزعاج، ثم ّيواصل طريقه نحو النفق.وجاء الموقف قبل مواجهة تشيفز ودنفر برونكوز في افتتاح الموسم، والتي انتهت بفوز تشيفز (31-10) على .وشارك كيلسي بصورة طبيعية في المباراة، وسجّل 71 ياردة من ثلاث تمريرات مستلمة، كما تقدم إلى المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي تشيفز تحقيقًا للياردات عبر الاستقبال في تاريخ النادي.ولم يتطور الاحتكاك إلى أي مواجهة إضافية، إذ انتهت الواقعة خلال ثوانٍ قبل دخول كيلسي إلى غرفة الملابس.