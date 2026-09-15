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فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي

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فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي
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رياضة

2026-09-15 | 19:30
فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي

أمسك أحد المشجّعين بالقفاز، ليردّ اللاعب سريعًا بإبعاد يده والنظر إليه بانزعاج

شهدت اللحظات التي سبقت انطلاق موسم كانساس سيتي تشيفز موقفًا متوترًا بين ترافيس كيلسي وأحد المشجعين، بعدما حاول الأخير الإمساك بقفاز اللاعب أثناء توجهه إلى غرفة الملابس.
وظهر كيلسي وهو يسير بمحاذاة المدرجات بعد الإحماء، ويبادل عددًا من الجماهير التحية، قبل أن يمد يده اليمنى التي كان يحمل فيها القفّاز، عندها أمسك أحد المشجّعين بالقفاز، ليردّ اللاعب سريعًا بإبعاد يده والنظر إليه بانزعاج، ثم ّيواصل طريقه نحو النفق. 
وجاء الموقف قبل مواجهة كانساس سيتي تشيفز ودنفر برونكوز في افتتاح الموسم، والتي انتهت بفوز تشيفز (31-10) على ملعب أروهيد.
وشارك كيلسي بصورة طبيعية في المباراة، وسجّل 71 ياردة من ثلاث تمريرات مستلمة، كما تقدم إلى المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي تشيفز تحقيقًا للياردات عبر الاستقبال في تاريخ النادي. 
ولم يتطور الاحتكاك إلى أي مواجهة إضافية، إذ انتهت الواقعة خلال ثوانٍ قبل دخول كيلسي إلى غرفة الملابس.
 

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ترافيس كيلسي

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