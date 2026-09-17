برشلونة يرفض عرض شراكة ضخمًا بسبب فيغو

رفض عرضًا من "ريفولوت" لتصبح شريكًا ماليًا للنادي، بسبب ارتباط الشركة بالنجم السابق فيغو، وفق ما كشفه برنامج " ريزرفا" في إذاعة .وكان النادي الكتالوني قد درس ، في ظلّ الشروط الاقتصاديّة الجيّدة والانتشار العالمي للشركة، قبل أن يصبح ظهور فيغو سفيرًا ووجهًا إعلانيًّا لها عاملًا حاسمًا في استبعاد الاتفاق.وتزداد حساسيّة الأمر بعدما استعانت "ريفولوت" بفيغو في حملة إعلانيّة تشير إلى انتقاله الشهير من برشلونة إلى عام 2000، وهي الصفقة التي لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة جماهير النادي بعد 26 عامًا.وبحسب التقارير، لم ترغب في ربط اسم النادي بعلامة تجاريّة يظهر فيغو ضمن أبرز وجوهها، تفاديًا لردّ فعل سلبي من الجماهير.ويواصل برشلونة في المقابل مفاوضاته مع "كاكسا بنك" بشأن تجديد الشراكة الماليّة بين الطرفين، بعدما انتهى الاتّذفاق السابق قبل أكثر من عام من دون تجديده حتى الآن.