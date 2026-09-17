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برشلونة يرفض عرض شراكة ضخمًا بسبب فيغو

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برشلونة يرفض عرض شراكة ضخمًا بسبب فيغو
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رياضة

2026-09-17 | 19:47
برشلونة يرفض عرض شراكة ضخمًا بسبب فيغو

تزداد حساسيّة الأمر بعدما استعانت "ريفولوت" بفيغو في حملة إعلانيّة

رفض برشلونة عرضًا من "ريفولوت" لتصبح شريكًا ماليًا للنادي، بسبب ارتباط الشركة بالنجم البرتغالي السابق لويس فيغو، وفق ما كشفه برنامج "برسا ريزرفا" في إذاعة كاتالونيا.
وكان النادي الكتالوني قد درس العرض، في ظلّ الشروط الاقتصاديّة الجيّدة والانتشار العالمي للشركة، قبل أن يصبح ظهور فيغو سفيرًا ووجهًا إعلانيًّا لها عاملًا حاسمًا في استبعاد الاتفاق.
وتزداد حساسيّة الأمر بعدما استعانت "ريفولوت" بفيغو في حملة إعلانيّة تشير إلى انتقاله الشهير من برشلونة إلى ريال مدريد عام 2000، وهي الصفقة التي لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة جماهير النادي بعد 26 عامًا.
وبحسب التقارير، لم ترغب إدارة برشلونة في ربط اسم النادي بعلامة تجاريّة يظهر فيغو ضمن أبرز وجوهها، تفاديًا لردّ فعل سلبي من الجماهير.
ويواصل برشلونة في المقابل مفاوضاته مع "كاكسا بنك" بشأن تجديد الشراكة الماليّة بين الطرفين، بعدما انتهى الاتّذفاق السابق قبل أكثر من عام من دون تجديده حتى الآن.
 

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لويس فيغو

برشلونة

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