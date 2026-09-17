الوزراء والموظفون في الملعب ومنافسات حماسية في بطولة الوزارات ضمن "الأسبوع الرياضي"

تواصلت على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية منافسات بطولة الوزارات في الميني فوتبول، ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي في الذي تنظمه وزارة والرياضة، وسط أجواء تنافسية وحضور رسمي تقدّمته وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والفعاليات الرسمية.

وتميّزت المنافسات بمشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي لاعباً في صفوف فريق وزارته، حيث سجل من علامة الجزاء وساهم في قيادة فريق وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى الفوز على فريق وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي (2-1).

كما حضرت مدير عام المديرية الإدارية المشتركة في والبلديات رشا حوراني، في إطار مواكبة الفعاليات والمنافسات التي تجمع فرق الوزارات والإدارات العامة.

وشهد اليومان الأولان غزارة في الأهداف ومنافسات قوية، إذ فازت وزارة المالية على وزارة الزراعة (6-1)، فيما انتهت مواجهة وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية بالتعادل (2-2)، قبل أن يحسم فريق الاقتصاد المباراة بركلات الترجيح (3-1).

وسجلت فوزاً كبيراً على وزارة الصناعة (11-2)، وفاز فريق الجمارك على المالية العامة (4-1)، وتغلبت وزارة الإعلام على وزارة الشؤون الاجتماعية (8-2)، فيما حققت وزارة التربية فوزاً ساحقاً على وزارة السياحة (7-0)، وفازت وزارة الداخلية والبلديات على وزارة العدل (4-1).

وتأتي بطولة الوزارات ضمن البرنامج المتنوع لــ "الأسبوع الرياضي في لبنان"، وفي خطوة تهدف إلى نقل الرياضة إلى مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات العامة، وتعزيز ثقافة النشاط البدني وروح الفريق والتواصل بين العاملين في الإدارات الرسمية.

وتتواصل منافسات البطولة على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية حيث يتخلل الأسبوع مباريات رياضية ستجمع بين السفراء والبعثات الدبلوماسية في لبنان عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم غد الجمعة على أن تختتم يوم الثلاثاء في ٢٢ أيلول بمباراة في الميني فوتبول تجمع بين النواب عند الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.