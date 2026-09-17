أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الوزراء والموظفون في الملعب ومنافسات حماسية في بطولة الوزارات ضمن "الأسبوع الرياضي"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الوزراء والموظفون في الملعب ومنافسات حماسية في بطولة الوزارات ضمن &quot;الأسبوع الرياضي&quot;
A-
A+

رياضة

2026-09-17 | 08:39
الوزراء والموظفون في الملعب ومنافسات حماسية في بطولة الوزارات ضمن "الأسبوع الرياضي"

ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي في لبنان الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة

تواصلت على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية منافسات بطولة الوزارات في الميني فوتبول، ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي في لبنان الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وسط أجواء تنافسية وحضور رسمي تقدّمته وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والفعاليات الرسمية.

وتميّزت المنافسات بمشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي لاعباً في صفوف فريق وزارته، حيث سجل من علامة الجزاء وساهم في قيادة فريق وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى الفوز على فريق وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي (2-1).

كما حضرت مدير عام المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رشا حوراني، في إطار مواكبة الفعاليات والمنافسات التي تجمع فرق الوزارات والإدارات العامة.

وشهد اليومان الأولان غزارة في الأهداف ومنافسات قوية، إذ فازت وزارة المالية على وزارة الزراعة (6-1)، فيما انتهت مواجهة وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية بالتعادل (2-2)، قبل أن يحسم فريق الاقتصاد المباراة بركلات الترجيح (3-1).

وسجلت وزارة الصحة فوزاً كبيراً على وزارة الصناعة (11-2)، وفاز فريق الجمارك على المالية العامة (4-1)، وتغلبت وزارة الإعلام على وزارة الشؤون الاجتماعية (8-2)، فيما حققت وزارة التربية فوزاً ساحقاً على وزارة السياحة (7-0)، وفازت وزارة الداخلية والبلديات على وزارة العدل (4-1).

وتأتي بطولة الوزارات ضمن البرنامج المتنوع لــ "الأسبوع الرياضي في لبنان"، وفي خطوة تهدف إلى نقل الرياضة إلى مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات العامة، وتعزيز ثقافة النشاط البدني وروح الفريق والتواصل بين العاملين في الإدارات الرسمية.

وتتواصل منافسات البطولة على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية حيث يتخلل الأسبوع مباريات رياضية ستجمع بين السفراء والبعثات الدبلوماسية في لبنان عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم غد الجمعة على أن تختتم يوم الثلاثاء في ٢٢ أيلول بمباراة في الميني فوتبول تجمع بين النواب عند الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.

مقالات ذات صلة

ندوة في الجامعة الأنطونية ضمن "الأسبوع الرياضي"
2026-09-16

ندوة في الجامعة الأنطونية ضمن "الأسبوع الرياضي"

وزارة الشباب والرياضة أطلقت الأسبوع الرياضي بشعلة وطنية
2026-09-16

وزارة الشباب والرياضة أطلقت الأسبوع الرياضي بشعلة وطنية

⚽ انطلاق مباراة إنجلترا والكونغو ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم
2026-07-01

⚽ انطلاق مباراة إنجلترا والكونغو ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم

11 ميدالية للبنان في " بطولة الحسن المفتوحة"
2026-08-10

11 ميدالية للبنان في " بطولة الحسن المفتوحة"

الوزراء والموظفون في الملعب ومنافسات حماسية في بطولة الوزارات ضمن "الأسبوع الرياضي"

رياضة

رياضات متنوعة

مدينة كميل شمعون الرياضية

الميني فوتبول

وزارة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقداريان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

اقرأ ايضا في رياضة

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها
19:53

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها

19:53

عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

فقدت عائلة عدّاءة المسارات الكندية كالي مكريستال، 38 عامًا، الأمل في العثور عليها حيّة، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم
19:50

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

صفّقت جماهير نيويورك ميتس لنجمها السابق بيت ألونسو بعدما سجّل "الهوم رن" رقم 300 في مسيرته بقميص بالتيمور أوريولز

19:50

فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم

صفّقت جماهير نيويورك ميتس لنجمها السابق بيت ألونسو بعدما سجّل "الهوم رن" رقم 300 في مسيرته بقميص بالتيمور أوريولز

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين
19:48

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي

19:48

إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين

ينضم المشارك إلى الفريق بجانب أرض الملعب خلال الإحماء، ويجلس على مقاعد البدلاء بصفة عضو شرفي

اخترنا لكم
عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها
19:53
فيديو - جماهير ميتس تحتفل بإنجاز الخصم
19:50
إيفرتون يمنح المشجّعين فرصة عيش حياة اللاعبين
19:48
فارس خيل سابق قتله شقيقه
19:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026