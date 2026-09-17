فيديو - بيتيس يكرّم أقدم مشجعيه بطريقة مميزة

🥹🇪🇸 This is beautiful from Real Betis! The players walked out with the oldest supporters. 💚🤍 pic.twitter.com/iyvICezpyG — EuroFoot (@eurofootcom) September 17, 2026

قدّم بيتيس لقطة إنسانية مميّزة قبل مواجهته خيتافي في ، بعدما دخل لاعبوه إلى أرض الملعب برفقة 11 من أكبر أعضاء النادي سنًّا، في مبادرة خصّصها النادي لتكريم كبار السنّ ودورهم داخل عائلة الفريق الأندلسي.وجاءت الخطوة ضمن مبادرة "مباراة كبار السنّ" التي أطلقتها مؤسّسة ريال بيتيس، تمهيدًا لأسبوع كبار السنّ المقرّر بين 28 أيلول - سبتمبر و4 تشرين الأوّل - أكتوبر، ويتضمّن مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى إبراز مكانتهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم وحضورهم في حياة النادي.وقبل صافرة البداية، سار المشجّعون المخضرمون إلى جانب لاعبي بيتيس خلال مراسم الدخول، في منحهم فرصة الوجود في قلب الأجواء التي تابعوها لسنوات طويلة من المدرجات، كما مثّلوا من خلال مشاركتهم كبار مشجّعي النادي وأعضائه.وأوضح بيتيس أنّ المبادرة تهدف إلى تقدير وفاء أعضائه الأكبر سنًّا، إلى جانب التأكيد على دور الرياضة في الاندماج والمشاركة وتحسين جودة الحياة.واكتملت أمسية التكريم بفوز بيتيس على خيتافي (1-0)، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني، بهدف سجّله عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 45، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.