فيديو - فليتوود يحتفل بمواجهة أرسنال

🚨😅 This is how 4th division team Fleetwood Town reacted to drawing Arsenal in the Carabao Cup! 🏆✨ pic.twitter.com/rbeezaJYMc https://t.co/Hl5lJq5IvL — EuroFoot (@eurofootcom) September 17, 2026

انفجرت فرحة لاعبي وجماهير فليتوود فور إعلان وقوع فريقهم في مواجهة ضمن الدور الرابع من ، في واحدة من أبرز مباريات النادي خلال السنوات .واجتمع اللاعبون وأفراد الجهاز الفنّي وعدد من المشجعّين في قاعة داخل ملعب "هايبري" لمتابعة مراسم القرعة، قبل أن تتعالى الصيحات ويقفز الحاضرون احتفالًا فور ظهور اسم أرسنال منافسًا لفريقهم.وينافس فليتوود في الدرجة الثانية الإنجليزية "ليغ تو"، المستوى الرابع في هرم الإنجليزية، وتأهّل إلى دور الـ16 للمرّة الأولى في تاريخه بعدما تغلّب على (1-0) في الدور الثالث.أما أرسنال، فضمن تأهله عقب فوزه على إيبسويتش تاون (4-2).وستقام المواجهة على ملعب فليتوود، الذي يحمل اسم "هايبري"، في مفارقة لافتة مع الاسم التاريخي لملعب أرسنال السابق.ووصف فليتوود مات لولور المواجهة بأنّها "الاختبار الأصعب"، معتبرًا استضافة أرسنال مكافأة كبيرة للاعبين والجماهير بعد بداية الموسم القويّة.