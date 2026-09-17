فيديو - فليتوود يحتفل بمواجهة أرسنال

انفجرت فرحة لاعبي وجماهير فليتوود تاون
فور إعلان وقوع فريقهم في مواجهة أرسنال
ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية
، في واحدة من أبرز مباريات النادي خلال السنوات الأخيرة
.
واجتمع اللاعبون وأفراد الجهاز الفنّي وعدد من المشجعّين في قاعة داخل ملعب "هايبري" لمتابعة مراسم القرعة، قبل أن تتعالى الصيحات ويقفز الحاضرون احتفالًا فور ظهور اسم أرسنال منافسًا لفريقهم.
وينافس فليتوود في دوري
الدرجة الثانية الإنجليزية "ليغ تو"، المستوى الرابع في هرم الكرة
الإنجليزية، وتأهّل إلى دور الـ16 للمرّة الأولى في تاريخه بعدما تغلّب على شيفيلد يونايتد
(1-0) في الدور الثالث.
أما أرسنال، فضمن تأهله عقب فوزه على إيبسويتش تاون (4-2).
وستقام المواجهة على ملعب فليتوود، الذي يحمل اسم "هايبري"، في مفارقة لافتة مع الاسم التاريخي لملعب أرسنال السابق.
ووصف مدرب
فليتوود مات لولور المواجهة بأنّها "الاختبار الأصعب"، معتبرًا استضافة أرسنال مكافأة كبيرة للاعبين والجماهير بعد بداية الموسم القويّة.