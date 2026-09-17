فيديو - رئيس سلوفاكيا يكرّم ريباكينا

The President of Slovakia invited Elena Rybakina to the Presidential Palace in honor of her winning the U.S. Open and becoming the World No. 1.



She spends a good amount of time training there & living there for parts of the year.



A big honor. 🇰🇿❤️🇸🇰 pic.twitter.com/LxYwPFkW60 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2026

استقبل الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني نجمة التنس الكازاخستانية ريباكينا في الرئاسي، تكريمًا لها بعد تتويجها بلقب بطولة أميركا المفتوحة وصعودها إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات للمرة الأولى في مسيرتها.وجاء الاستقبال بعد أيّام من فوز ريباكينا على البيلاروسية أرينا سابالينكا في النهائي بنتيجة (6-4) و(5-7) و(6-2)، لتحصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى، بعد ويمبلدون 2022 وأستراليا المفتوحة 2026. كما أصبحت أول لاعبة أو لاعب من كازاخستان يتصدر التصنيف العالمي.وخلال اللقاء، أشار بيليغريني إلى العلاقة الخاصة التي تجمع ريباكينا بسلوفاكيا، رغم تمثيلها كازاخستان دوليًا، موضحًا أنها تقضي جزءًا من العام في البلاد، حيث تتدرّب وتستعدّ للبطولات الكبرى، ما جعل سلوفاكيا محطّة مهمّة في مسيرتها الرياضية.وتقيم ريباكينا، البالغة 27 عامًا، فترات من الموسم في سلوفاكيا ضمن برنامجها التدريبي، وهو ما دفع الرئيس إلى وصف البلاد بأنّها أصبحت "وطنها الثاني".وجاء التكريم بعد موسم استثنائي أضافت خلاله لقب أميركا المفتوحة إلى تتويجها في أستراليا، قبل أن تعتلي صدارة التصنيف العالمي رسميًا.