أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - رئيس سلوفاكيا يكرّم ريباكينا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - رئيس سلوفاكيا يكرّم ريباكينا
A-
A+

رياضة

2026-09-17 | 19:52
فيديو - رئيس سلوفاكيا يكرّم ريباكينا

تقضي جزءًا من العام في البلاد، حيث تتدرّب وتستعدّ للبطولات الكبرى

استقبل الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني نجمة التنس الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في القصر الرئاسي، تكريمًا لها بعد تتويجها بلقب بطولة أميركا المفتوحة وصعودها إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات للمرة الأولى في مسيرتها.
وجاء الاستقبال بعد أيّام من فوز ريباكينا على البيلاروسية أرينا سابالينكا في النهائي بنتيجة (6-4) و(5-7) و(6-2)، لتحصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى، بعد ويمبلدون 2022 وأستراليا المفتوحة 2026. كما أصبحت أول لاعبة أو لاعب من كازاخستان يتصدر التصنيف العالمي.
وخلال اللقاء، أشار بيليغريني إلى العلاقة الخاصة التي تجمع ريباكينا بسلوفاكيا، رغم تمثيلها كازاخستان دوليًا، موضحًا أنها تقضي جزءًا من العام في البلاد، حيث تتدرّب وتستعدّ للبطولات الكبرى، ما جعل سلوفاكيا محطّة مهمّة في مسيرتها الرياضية.
وتقيم ريباكينا، البالغة 27 عامًا، فترات من الموسم في سلوفاكيا ضمن برنامجها التدريبي، وهو ما دفع الرئيس إلى وصف البلاد بأنّها أصبحت "وطنها الثاني". 
وجاء التكريم بعد موسم استثنائي أضافت خلاله لقب أميركا المفتوحة إلى تتويجها في أستراليا، قبل أن تعتلي صدارة التصنيف العالمي رسميًا.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - بيتيس يكرّم أقدم مشجعيه بطريقة مميزة
19:50

فيديو - بيتيس يكرّم أقدم مشجعيه بطريقة مميزة

فيديو - برشلونة يكرّم مدير الفريق بعد 40 عامًا
2026-09-16

فيديو - برشلونة يكرّم مدير الفريق بعد 40 عامًا

فيديو - البرنابيو يكرّم كوكوريلا وأويارزابال
2026-08-26

فيديو - البرنابيو يكرّم كوكوريلا وأويارزابال

فيديو - إلتشي يكرّم أبطال العالم من برشلونة
2026-08-23

فيديو - إلتشي يكرّم أبطال العالم من برشلونة

فيديو - رئيس سلوفاكيا يكرّم ريباكينا

رياضة

التنس

بيتر بيليغريني

إيلينا ريباكينا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوزراء والموظفون في الملعب ومنافسات حماسية في بطولة الوزارات ضمن "الأسبوع الرياضي"
عائلة عدّاءة المسارات الكندية تفقد الأمل بعودتها

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة
19:57

فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة

ركض أروزارينا نحو الجمهور خلف المنطقة الخارجية، وبدأ بتوقيع القبّعات والكرات

19:57

فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة

ركض أروزارينا نحو الجمهور خلف المنطقة الخارجية، وبدأ بتوقيع القبّعات والكرات

فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا
19:56

فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا

تبادلا كرة قدم أميركيّة بين قاربين على جانبي الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا

19:56

فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا

تبادلا كرة قدم أميركيّة بين قاربين على جانبي الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا

فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون
19:54

فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون

إطلاق إعلان ساخر قبل مواجهة الفريقين السبت ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزية

19:54

فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون

إطلاق إعلان ساخر قبل مواجهة الفريقين السبت ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزية

اخترنا لكم
فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة
19:57
فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا
19:56
فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون
19:54
فيديو - فليتوود يحتفل بمواجهة أرسنال
19:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026