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فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون

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فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون
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رياضة

2026-09-17 | 19:54
فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون

إطلاق إعلان ساخر قبل مواجهة الفريقين السبت ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزية

استغلّ مالكا ريكسهام، الممثّلان ريان رينولدز وروب ماكلهيني، فضيحة التجسس التي لاحقت ساوثهامبتون الموسم الماضي، لإطلاق إعلان ساخر قبل مواجهة الفريقين السبت ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
وظهر الثنائي في مقطع مدته 59 ثانية للترويج لمتصفح "فايرفوكس"، الراعي الرئيسي لقميص ريكسهام، متحدّثين عن أهمّيّة الخصوصية وطرق منع "المتجسّسين" من معرفة ما يفعله المستخدم، في إشارة واضحة إلى القضية التي تورط فيها ساوثهامبتون.
وتفجرت القضية في أيّار - مايو الماضي، بعدما اشتكى ميدلزبره من تصوير تدريباته من دون إذن، قبل أن يقر ساوثهامبتون بمراقبة تدريبات عدد من منافسيه خلال 72 ساعة التي سبقت مواجهتهم. 
وقررت رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية لاحقًا استبعاده من الملحق المؤهل إلى الدوري الممتاز، فيما فتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقًا منفصلًا في وقائع امتدت بين كانون الأوّل - ديسمبر 2025 وأيّار - مايو 2026.
وفي الإعلان، أشار رينولدز وماكلهيني أيضًا إلى أندية أوكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون وميدلزبره، التي ورد اسمها ضمن القضية، قبل أن يختتما المقطع بالتأكيد على أهمّيّة "احترام الخصوصيّة".
ويستضيف ريكسهام، صاحب المركز 19، ساوثهامبتون التاسع على ملعب "ريس كورس" السبت.
 

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رياضة

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