فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون

This Wrexham advert ahead of facing Southampton this weekend is absolutely BRUTAL. 😭



Southampton were kicked out of last season’s Championship play-offs for spying… and Wrexham finished SEVENTH — just one place outside them. 🐲💀 pic.twitter.com/XbDOA7MxGC — Football ⚽ (@Footballtweet) September 17, 2026

استغلّ مالكا ريكسهام، الممثّلان رينولدز وروب ماكلهيني، فضيحة التجسس التي لاحقت ساوثهامبتون الموسم الماضي، لإطلاق إعلان ساخر قبل مواجهة الفريقين السبت ضمن .وظهر في مقطع مدته 59 ثانية للترويج لمتصفح "فايرفوكس"، لقميص ريكسهام، متحدّثين عن أهمّيّة الخصوصية وطرق منع "المتجسّسين" من معرفة ما يفعله المستخدم، في إشارة واضحة إلى القضية التي تورط فيها ساوثهامبتون.وتفجرت القضية في أيّار - الماضي، بعدما اشتكى ميدلزبره من تصوير تدريباته من دون إذن، قبل أن يقر ساوثهامبتون بمراقبة تدريبات عدد من منافسيه خلال 72 ساعة التي سبقت مواجهتهم.وقررت رابطة الإنجليزية لاحقًا استبعاده من الملحق المؤهل إلى الدوري ، فيما فتح الإنجليزي تحقيقًا منفصلًا في وقائع امتدت بين الأوّل - ديسمبر 2025 وأيّار - مايو 2026.وفي الإعلان، أشار رينولدز وماكلهيني أيضًا إلى أندية أوكسفورد وإيبسويتش تاون وميدلزبره، التي ورد اسمها ضمن القضية، قبل أن يختتما المقطع بالتأكيد على أهمّيّة "احترام الخصوصيّة".ويستضيف ريكسهام، صاحب المركز 19، ساوثهامبتون التاسع على ملعب "ريس كورس" السبت.