فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا

نفّذ نجما بافالو بيلز السابقان رايان فيتزباتريك وستيفي لقطة استعراضية غير معتادة عند شلالات نياغارا، بعدما تبادلا كرة قدم أميركيّة بين قاربين على جانبي الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا.وجرت المحاولة في المنطقة المحيطة بالشلّالات، حيث تواجد فيتزباتريك على متن قارب في الجانب الأميركي، بينما كان جونسون على قارب آخر في الجانب الكندي، قبل أن يرسل الأوّل في ليلتقطها زميله السابق بنجاح وسط المياه المتدفّقة والمنظر الشهير للشلالات، لتكون أوّل تمريرة من هذا النوع تُنفذ بين جانبي الحدود في الموقع.وسبق لفيتزباتريك وجونسون أن لعبا معًا بقميص بافالو بيلز، حيث شكّلا ثنائيًا هجوميًا خلال عدة مواسم في الأميركية للمحترفين.وجاءت المبادرة بالتعاون مع جهات سياحيّة محلّيّة، بهدف إبراز شلالات نياغارا بطريقة مختلفة وربطها بتاريخ بيلز وجماهيريته الكبيرة في المنطقة الحدودية بين وأونتاريو.