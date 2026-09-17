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فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا

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فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا
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رياضة

2026-09-17 | 19:56
فيديو - تمريرة تعبر الحدود عند شلالات نياغارا

تبادلا كرة قدم أميركيّة بين قاربين على جانبي الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا

نفّذ نجما بافالو بيلز السابقان رايان فيتزباتريك وستيفي جونسون لقطة استعراضية غير معتادة عند شلالات نياغارا، بعدما تبادلا كرة قدم أميركيّة بين قاربين على جانبي الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا.
وجرت المحاولة في المنطقة المحيطة بالشلّالات، حيث تواجد فيتزباتريك على متن قارب في الجانب الأميركي، بينما كان جونسون على قارب آخر في الجانب الكندي، قبل أن يرسل الأوّل الكرة في الهواء ليلتقطها زميله السابق بنجاح وسط المياه المتدفّقة والمنظر الشهير للشلالات، لتكون أوّل تمريرة من هذا النوع تُنفذ بين جانبي الحدود في الموقع.
وسبق لفيتزباتريك وجونسون أن لعبا معًا بقميص بافالو بيلز، حيث شكّلا ثنائيًا هجوميًا خلال عدة مواسم في دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين.
وجاءت المبادرة بالتعاون مع جهات سياحيّة محلّيّة، بهدف إبراز شلالات نياغارا بطريقة مختلفة وربطها بتاريخ بيلز وجماهيريته الكبيرة في المنطقة الحدودية بين نيويورك وأونتاريو.
 

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رايان فيتزباتريك

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