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فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة

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فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة
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رياضة

2026-09-17 | 19:57
فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة

ركض أروزارينا نحو الجمهور خلف المنطقة الخارجية، وبدأ بتوقيع القبّعات والكرات

قدّم راندي أروزارينا، نجم سياتل مارينرز، لقطة طريفة خلال مواجهة لوس أنجلوس أنجلز، بعدما استغلّ وجوده في المنطقة الخارجية من الملعب للاقتراب من المدرّجات وتوقيع تذكارات للمشجعّين بينما كانت المباراة لا تزال جارية.
وجاءت اللقطة في الجزء السفلي من الشوط الخامس على ملعب "أنجل ستاديوم" في أنهايم، حيث ركض أروزارينا نحو الجمهور خلف المنطقة الخارجية، وبدأ بتوقيع القبّعات والكرات التي امتدت إليه من المدرّجات، قبل أن يعود إلى موقعه لاستكمال اللقاء، بينما كان فريقه في الوضع الدفاعي خلال ذلك الشوط.
ولم يكتف أروزارينا باللقطة الجماهيرية، إذ ساهم أيضًا في فوز سياتل (7-2)، مسجّلًا ثلاث نقاط بعدما حقق ضربة ناجحة في أربع محاولات هجومية.
وسمح الانتصار لمارينرز بتجنب خسارة السلسلة كاملة أمام أنجلز، بعدما خسر أول مباراتين، فيما أنهى الفريق المواجهة الأخيرة بتفوق واضح على أصحاب الأرض.
ويُعرف أروزارينا بتفاعله المتكرّر مع الجماهير داخل الملاعب، لكنه اختار هذه المرة توقيع التذكارات من موقعه في أرض اللعب في وقت كان فيه زملاؤه يخوضون المباراة بشك طبيعي.
 
 

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