فيديو - لاعب يوقّع للجماهير أثناء المباراة

قدّم راندي أروزارينا، نجم مارينرز، لقطة طريفة خلال مواجهة أنجلز، بعدما استغلّ وجوده في المنطقة الخارجية من الملعب للاقتراب من المدرّجات وتوقيع تذكارات للمشجعّين بينما كانت المباراة لا تزال جارية.وجاءت اللقطة في الجزء السفلي من الشوط الخامس على ملعب "أنجل ستاديوم" في أنهايم، حيث ركض أروزارينا نحو الجمهور خلف المنطقة الخارجية، وبدأ بتوقيع القبّعات والكرات التي امتدت إليه من المدرّجات، قبل أن يعود إلى موقعه لاستكمال اللقاء، بينما كان فريقه في الوضع الدفاعي خلال ذلك الشوط.ولم يكتف أروزارينا باللقطة الجماهيرية، إذ ساهم أيضًا في فوز سياتل (7-2)، مسجّلًا ثلاث نقاط بعدما حقق ضربة ناجحة في أربع محاولات هجومية.وسمح الانتصار لمارينرز بتجنب خسارة السلسلة كاملة أمام أنجلز، بعدما خسر أول مباراتين، فيما أنهى الفريق المواجهة بتفوق واضح على أصحاب .ويُعرف أروزارينا بتفاعله المتكرّر مع الجماهير داخل الملاعب، لكنه اختار هذه المرة توقيع التذكارات من موقعه في أرض اللعب في وقت كان فيه زملاؤه يخوضون المباراة بشك طبيعي.