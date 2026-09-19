فيديو - آلة الملعب تدهس لاعبًا أثناء الإحماء

🤯 A scary moment for Andros Townsend in the warm-up!



Thankfully he escaped serious injury and still managed a late cameo in PT Prachuap’s 3-0 win. pic.twitter.com/jpSPYGlp7W — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 19, 2026

نجا أندروس تاونسند، لاعب براشواب التايلاندي ونجم الدوري الإنجليزي السابق، من إصابة خطيرة خلال الإحماء لمواجهة باتاني، بعدما اصطدمت به آلة مخصّصة لتسوية أرضية الملعب وأسقطته أرضًا في أثار ذعر زملائه.وكان تاونسند يحاول الوصول إلى عندما دخلت الآلة في مساره واصطدمت بساقيه، قبل أن تتوقف فوق جزء من جسده. وسارع عدد من اللاعبين والعاملين إلى مساعدته وإبعاد الآلة عنه، وسط مخاوف من تعرّضه لإصابة قويّة.لكنّ اللاعب الإنجليزي، البالغ 35 عامًا، خرج من الحادث من دون إصابة خطيرة، وبقي ضمن قائمة فريقه على مقاعد البدلاء، بل إنّ الجهاز الفني دفع به في الوقت بدل الضائع، حيث شارك في الدقيقة 90+3 وأكمل الدقائق من اللقاء.وفاز براشواب على باتاني (3-0)، ليخرج تاونسند من يوم بدأ بحادث مخيف وانتهى بمشاركته في الانتصار.وسبق لتاونسند خوض 291 مباراة في مع أندية عدّة، أبرزها وكريستال بالاس وإيفرتون ونيوكاسل، كما مثّل منتخب في 13 مباراة دوليّة.