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فيديو - آلة الملعب تدهس لاعبًا أثناء الإحماء

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فيديو - آلة الملعب تدهس لاعبًا أثناء الإحماء
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رياضة

2026-09-19 | 19:04
فيديو - آلة الملعب تدهس لاعبًا أثناء الإحماء

نجا أندروس تاونسند، من إصابة خطيرة بعدما اصطدمت به آلة مخصّصة لتسوية أرضية الملعب

نجا أندروس تاونسند، لاعب براشواب التايلاندي ونجم الدوري الإنجليزي السابق، من إصابة خطيرة خلال الإحماء لمواجهة باتاني، بعدما اصطدمت به آلة مخصّصة لتسوية أرضية الملعب وأسقطته أرضًا في مشهد أثار ذعر زملائه.
وكان تاونسند يحاول الوصول إلى الكرة عندما دخلت الآلة في مساره واصطدمت بساقيه، قبل أن تتوقف فوق جزء من جسده. وسارع عدد من اللاعبين والعاملين إلى مساعدته وإبعاد الآلة عنه، وسط مخاوف من تعرّضه لإصابة قويّة.
لكنّ اللاعب الإنجليزي، البالغ 35 عامًا، خرج من الحادث من دون إصابة خطيرة، وبقي ضمن قائمة فريقه على مقاعد البدلاء، بل إنّ الجهاز الفني دفع به في الوقت بدل الضائع، حيث شارك في الدقيقة 90+3 وأكمل الدقائق الأخيرة من اللقاء.
وفاز براشواب على باتاني (3-0)، ليخرج تاونسند من يوم بدأ بحادث مخيف وانتهى بمشاركته في الانتصار.
وسبق لتاونسند خوض 291 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية عدّة، أبرزها توتنهام وكريستال بالاس وإيفرتون ونيوكاسل، كما مثّل منتخب إنجلترا في 13 مباراة دوليّة.
 
 

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