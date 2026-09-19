فيديو - هدف مذهل يخطف التعادل في الثواني الأخيرة

أنقذ لوكا سانغالي فريقه أونيون من الخسارة أمام ميرانديس، بعدما سجّل هدفًا رائعًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التعادل (2-2) في الجولة الرابعة من الدرجة الثالثة الإسباني.وتأخر ريال أونيون أولًا بهدف أيتور أوزكودون في الدقيقة 65، قبل أن يعادل أوناي ميدينا النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط. وعاد ميرانديس للتقدم في الدقيقة 76 عن طريق ريكي دي مورايس، ليبدو قريبًا من حسم النقاط الثلاث خارج ملعبه.لكنّ سانغالي رفض استسلام فريقه، وسجّل هدف التعادل بطريقة مميّزة بتسديدة صاروخيّة من ركلة حرّة، وسط احتفالات كبيرة من لاعبي وجماهير ريال أونيون على ملعب "غال" في مدينة إيرون.وجاء الهدف في الدقيقة 90+5، ليمنح أصحاب نقطة ثمينة بعد مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا لريال أونيون، الذي سدد 18 مرة مقابل 9 لميرانديس، منها 7 تسديدات على المرمى.ويبلغ سانغالي 31 عامًا، ويلعب في مركز الوسط الهجومي، بعدما سبق له تمثيل ريال سوسييداد وقرطاجنة ومالاغا قبل انضمامه إلى ريال أونيون.