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فيديو - هدف مذهل يخطف التعادل في الثواني الأخيرة

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فيديو - هدف مذهل يخطف التعادل في الثواني الأخيرة
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رياضة

2026-09-19 | 19:05
فيديو - هدف مذهل يخطف التعادل في الثواني الأخيرة

سجّل هدف التعادل بطريقة مميّزة بتسديدة صاروخيّة من ركلة حرّة

أنقذ لوكا سانغالي فريقه ريال أونيون من الخسارة أمام ميرانديس، بعدما سجّل هدفًا رائعًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التعادل (2-2) في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثالثة الإسباني.
وتأخر ريال أونيون أولًا بهدف أيتور أوزكودون في الدقيقة 65، قبل أن يعادل أوناي ميدينا النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط. وعاد ميرانديس للتقدم في الدقيقة 76 عن طريق ريكي دي مورايس، ليبدو قريبًا من حسم النقاط الثلاث خارج ملعبه.
لكنّ سانغالي رفض استسلام فريقه، وسجّل هدف التعادل بطريقة مميّزة بتسديدة صاروخيّة من ركلة حرّة، وسط احتفالات كبيرة من لاعبي وجماهير ريال أونيون على ملعب "غال" في مدينة إيرون.
وجاء الهدف في الدقيقة 90+5، ليمنح أصحاب الأرض نقطة ثمينة بعد مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا لريال أونيون، الذي سدد 18 مرة مقابل 9 لميرانديس، منها 7 تسديدات على المرمى.
ويبلغ سانغالي 31 عامًا، ويلعب في مركز الوسط الهجومي، بعدما سبق له تمثيل ريال سوسييداد وقرطاجنة ومالاغا قبل انضمامه إلى ريال أونيون.
 

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رياضة

كرة القدم

لوكا سانغالي

ميرانديس

ريال أونيون

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