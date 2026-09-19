فيديو - مشجّع يقتحم الملعب ويسقط رجل أمن

CHAOS AT LINCOLN CITY 😭



A supporter has made it onto the pitch during the Swansea game before taking a steward to the ground 😂 pic.twitter.com/cIW9poq55v — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 19, 2026

شهدت مباراة سيتي وسوانزي سيتي في لقطة فوضوية، بعدما نجح أحد المشجّعين في اقتحام أرض الملعب، قبل أن يسقط أحد رجال الأمن أرضًا خلال محاولة إيقافه.وظهر المشجّع وهو يركض داخل الملعب، بينما تحرّك عدد من أفراد الأمن نحوه لإبعاده. وخلال المطاردة، وقع احتكاك بينه وبين أحد المنظّمين، ليسقط الأخير أرضًا، قبل أن يتدّخل عناصر آخرون للسيطرة على الموقف وإخراج المشجع من أرضية الملعب.وجاءت الواقعة خلال مواجهة مثيرة على ملعب "برومباك ستاديوم"، حسمها سيتي بنتيجة (2-1).وتقدّم لينكولن أوّلًا عن طريق ريكو هاكيت-فيرتشايلد من ركلة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يقلب سوانزي النتيجة في الشوط الثاني بهدفين سجّلهما ييو في الدقيقة 47 وستيفن أوستاكيو في الدقيقة 51.