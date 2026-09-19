فيديو - مشجّع يقتحم الملعب ويسقط رجل أمن

شهدت مباراة لينكولن
سيتي وسوانزي سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية
لقطة فوضوية، بعدما نجح أحد المشجّعين في اقتحام أرض الملعب، قبل أن يسقط أحد رجال الأمن أرضًا خلال محاولة إيقافه.
وظهر المشجّع وهو يركض داخل الملعب، بينما تحرّك عدد من أفراد الأمن نحوه لإبعاده. وخلال المطاردة، وقع احتكاك بينه وبين أحد المنظّمين، ليسقط الأخير أرضًا، قبل أن يتدّخل عناصر آخرون للسيطرة على الموقف وإخراج المشجع من أرضية الملعب.
وجاءت الواقعة خلال مواجهة مثيرة على ملعب "برومباك ستاديوم"، حسمها سوانزي
سيتي بنتيجة (2-1).
وتقدّم لينكولن أوّلًا عن طريق ريكو هاكيت-فيرتشايلد من ركلة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يقلب سوانزي النتيجة في الشوط الثاني بهدفين سجّلهما موسى
ييو في الدقيقة 47 وستيفن أوستاكيو في الدقيقة 51.