دورة الألعاب الآسيوية: فضية وبرونزية للبنان

حصدت البعثة اللبنانية ميداليتين، واحدة فضية والثانية برونزية، في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، المقامة في مدينة ناغويا اليابانية، جاءتا في زوجي الرجال والسيدات لرياضة التيك بول.
وتحقق ذلك من خلال الثنائي أحمد عرابي ومحمد حافظ امام الثنائي التايلاندي سورا ساك توسيري وجيراتي شانليانغ (ميدالية فضية)، والثنائي ماريا شديد وقمر دندل امام الثنائي من ميانمار هسو مون وفيو فيو (ميدالية برونزية)، ليدخل لبنان قائمة ميداليات الدورة.
تجدر الإشارة إلى أن الثنائي عرابي وحافظ سبق أن أحرزا برونزية دورة سانيا الصينية الشاطئية خلال شهر نيسان - أبريل الماضي.
نجح ويليامز في التصدّي للمحاولة في البداية، لكنّه لم يتمكن من السيطرة على الكرة
بدأت جماهير طرابزون في الهتاف لصلاح، قبل أن يقترب النجم المصري من المدرّجات ويشاركهم الأجواء
خلال المطاردة، وقع احتكاك بينه وبين أحد المنظّمين، ليسقط الأخير أرضًا