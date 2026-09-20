دورة الألعاب الآسيوية: فضية وبرونزية للبنان

حصدت البعثة ميداليتين، واحدة فضية والثانية برونزية، في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، المقامة في مدينة ناغويا ، جاءتا في زوجي الرجال والسيدات لرياضة التيك بول.

وتحقق ذلك من خلال عرابي ومحمد حافظ امام الثنائي التايلاندي سورا ساك توسيري وجيراتي شانليانغ (ميدالية فضية)، والثنائي ماريا شديد وقمر دندل امام الثنائي من ميانمار هسو مون وفيو فيو (ميدالية برونزية)، ليدخل قائمة ميداليات .

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي عرابي وحافظ سبق أن أحرزا برونزية دورة سانيا الشاطئية خلال شهر - أبريل الماضي.