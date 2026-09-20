فيديو - جماهير كورينثيانز تدير ظهرها للاعبين

⚠️🇧🇷 La hinchada de Corinthians recibió a los jugadores DE ESPALDAS A LA CANCHA, en PROTESTA por el rendimiento del equipo. pic.twitter.com/ls4SOreUIe — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 20, 2026

استقبلت جماهير كورينثيانز لاعبي فريقها بطريقة احتجاجية قبل مواجهة فلومينينسي، بعدما أدارت ظهورها إلى أرض الملعب في ملعب "نيو كيميكا أرينا"، تعبيرًا عن غضبها من تراجع النتائج خلال الفترة .وجاء الاحتجاج أثناء دخول الفريقين وتنفيذ النشيد الوطني البرازيلي، حيث وقفت مجموعات من جماهير كورينثيانز في المدرج وظهورها إلى الملعب، قبل أن تعود لاحقًا لمساندة الفريق مع انطلاق المباراة.وسبقت الخطوة هتافات غاضبة طالبت اللاعبين بتقديم مستوى يليق بقميص النادي، في ظل سلسلة النتائج السلبيّة التي سبقت اللقاء، إلى جانب الخروج من كأس ليبرتادوريس أمام إستوديانتيس بعد الخسارة (0-1) في إياب ربع النهائي، في مباراة أهدر خلالها ممفيس ديباي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.ولم تنجح رسالة الجماهير في تغيير مسار الفريق، إذ خسر كورينثيانز أمام فلومينينسي بنتيجة (1-3) ضمن الجولة 28 من ، لتصبح الهزيمة السادسة تواليًا للفريق في المسابقة.وسجل هالك هدفين لفلومينينسي، وأضاف كيفن سيرنا الهدف الثالث، فيما أحرز غوستافو هنريكي هدف كورينثيانز الوحيد، أمام أكثر من 38 ألف متفرج.ورفع فلومينينسي رصيده إلى 48 نقطة، بينما تجمد رصيد كورينثيانز عند 32 نقطة، لتزداد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة دينيز مع استمرار تراجع النتائج.