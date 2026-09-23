فيديو - احتجاج لا يُصدّق على ركلة جزاء

🇧🇴 PASÓ EN BOLIVIA: Un árbitro sancionó el penal más inexistente en la historia del fútbol y el guardameta se negó a atajarlo. Así que se paró junto al poste, invitó al pateador a que patee, este lo hizo sin sonrojarse y allí terminó el patido. Tremendo.

pic.twitter.com/SKV85lhvE1 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 23, 2026

شهدت كأس سيمون بوليفار في نهاية غير مألوفة، بعدما رفض الحارس الأرجنتيني تيسونوتي محاولة التصدّي لركلة جزاء، احتجاجًا على قرار تحكيمي ثبت لاحقًا عدم صحّته.وجاءت الواقعة خلال مواجهة ويلسترمان كوبراتيفاس أمام أتلتيكو إنديبندينتي دي كوتشابامبا، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2) في الوقت بدل الضائع.واحتسب الحكم كارلوس أرتياغا ركلة جزاء لأصحاب بداعي مخالفة ارتكبها الحارس على المهاجم أديري، رغم أنّ اللقطات لم تُظهر احتكاكًا يستوجب القرار.وبعد احتجاجات طويلة من لاعبي ويلسترمان، بقي الحكم على قراره، فاختار تيسونوتي الاحتجاج بطريقته الخاصّة، إذ وقف إلى جوار القائم وترك المرمى مفتوحًا أمام منفذ الركلة.ونفّذ أديري الركلة من دون مقاومة، مسجّلًا هدف الفوز (3-2)، لتنتهي المباراة وسط من الجدل.ولم تتوقّف تداعيات الواقعة عند صافرة النهاية، إذ قرّرت لجنة الحكّام في البوليفي تعليق أرتياغا لأجل غير مسمى، مؤكّدة بعد مراجعة اللقطة أنّه احتسب "ركلة جزاء غير موجودة" أثّرت مباشرة في نتيجة المباراة.