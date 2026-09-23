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فيديو - احتجاج لا يُصدّق على ركلة جزاء

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فيديو - احتجاج لا يُصدّق على ركلة جزاء
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رياضة

2026-09-23 | 18:47
فيديو - احتجاج لا يُصدّق على ركلة جزاء

رفض الحارس الأرجنتيني غوستافو تيسونوتي محاولة التصدّي لركلة جزاء

شهدت كأس سيمون بوليفار في بوليفيا نهاية غير مألوفة، بعدما رفض الحارس الأرجنتيني غوستافو تيسونوتي محاولة التصدّي لركلة جزاء، احتجاجًا على قرار تحكيمي ثبت لاحقًا عدم صحّته.
وجاءت الواقعة خلال مواجهة ويلسترمان كوبراتيفاس أمام أتلتيكو إنديبندينتي دي كوتشابامبا، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2) في الوقت بدل الضائع. 
واحتسب الحكم كارلوس أرتياغا ركلة جزاء لأصحاب الأرض بداعي مخالفة ارتكبها الحارس على المهاجم أديري، رغم أنّ اللقطات لم تُظهر احتكاكًا يستوجب القرار.
وبعد احتجاجات طويلة من لاعبي ويلسترمان، بقي الحكم على قراره، فاختار تيسونوتي الاحتجاج بطريقته الخاصّة، إذ وقف إلى جوار القائم وترك المرمى مفتوحًا أمام منفذ الركلة.
ونفّذ أديري الركلة من دون مقاومة، مسجّلًا هدف الفوز (3-2)، لتنتهي المباراة وسط حالة من الجدل.
ولم تتوقّف تداعيات الواقعة عند صافرة النهاية، إذ قرّرت لجنة الحكّام في الاتحاد البوليفي تعليق أرتياغا لأجل غير مسمى، مؤكّدة بعد مراجعة اللقطة أنّه احتسب "ركلة جزاء غير موجودة" أثّرت مباشرة في نتيجة المباراة.
 
 

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رياضة

كرة القدم

غوستافو تيسونوتي

ويلسترمان كوبراتيفاس

أتلتيكو إنديبندينتي دي كوتشابامبا

بوليفيا

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