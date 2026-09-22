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مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل

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مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل
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رياضة

2026-09-22 | 19:33
مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل

لم يتمالك المشجع الشاب دموعه عندما التقى بيلوتي، قبل أن يعانقه اللاعب ويوقّع له جميع القمصان

قطع مشجّع إيطالي يبلغ 17 عامًا نحو 600 كيلومتر ذهابًا وإيابًا برفقة والدته من تورينو إلى مودينا، من أجل تحقيق حلمه بمقابلة مهاجمه المفضل أندريا بيلوتي والحصول على توقيعه.
ووصل أندريا فينتوراتو إلى متجر نادي مودينا، حيث كان بيلوتي يلتقي المشجّعين ويوقّع التذكارات، حاملاً معه مجموعة من القمصان تمثّل معظم الأندية التي دافع عنها المهاجم الإيطالي خلال مسيرته، بينها قميص غروميليسي الذي لعب له في بداياته قبل الوصول إلى كرة القدم الاحترافية.
ولم يتمالك المشجع الشاب دموعه عندما التقى بيلوتي، قبل أن يعانقه اللاعب ويوقّع له جميع القمصان التي أحضرها، لينتهي اللقاء الذي انتظره طويلًا قبل عودته مع والدته إلى تورينو في اليوم نفسه.
لكنّ القصة لم تنته عند التوقيعات، إذ قرر بيلوتي دعوة مشجّعه إلى ملعب "ألبرتو براليا" لحضور مواجهة مودينا أمام فيرونا في 11 تشرين الأوّل - أكتوبر المقبل.
وجاءت الدعوة في وقت عاد فيه بيلوتي إلى التسجيل بقميص مودينا، بعدما أحرز مقصية رائعة أمام إمبولي في المباراة التي فاز بها فريقه (2-1) ضمن دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بعد عام تقريبًا من هدفه السابق. 
 

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كرة القدم

مودينا

أندريا بيلوتي

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