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حكيمي يواجه المحاكمة في فرنسا

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حكيمي يواجه المحاكمة في فرنسا
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رياضة

2026-09-23 | 18:49
حكيمي يواجه المحاكمة في فرنسا

تتّهم شابة اللاعب المغربي بالاعتداء عليها في منزله في بولوني-بيانكور قرب باريس

سيواجه الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، المحاكمة في فرنسا بتهمة اغتصاب تعود إلى شباط / فبراير 2023، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء، الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه ضدّ قرار إحالته إلى المحاكمة.
وكانت محكمة استئناف فرساي قد أكّدت في 19 حزيران - يونيو الماضي قرار الإحالة، قبل أن يلجأ محامو حكيمي إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي رفضت الطعن، ما يعني أنّ القضية ستنتقل إلى المحكمة الجنائية في منطقة أو-دو-سين، على الأرجح في نانتير، من دون تحديد موعد للجلسات حتّى الآن.
وتتّهم شابة اللاعب المغربي بالاعتداء عليها في منزله في بولوني-بيانكور قرب باريس، وهي اتّهامات ينفيها حكيمي منذ بداية القضيّة، مؤكّدًا أنّ ما جرى كان بالتراضي.
وقد يكون كيليان مبابي، زميله السابق في باريس سان جيرمان وصديقه المقرّب، من بين الشهود المحتمل استدعاؤهم، بعدما استعانت هيئة الدفاع بإفادته خلال التحقيق لإسناد رواية حكيمي بشأن وجود موافقة متبادلة.
وأكّدت محامية حكيمي أنّ محكمة النقض لم تبحث جوهر الاتّهامات، وأنّ الدفاع سيعرض كامل عناصره خلال المحاكمة، فيما قالت محامية المدّعية إنّ موكّلتها مصمّمة على مواصلة القضية حتى النهاية. 
وبذلك استُنفدت الطعون المتاحة أمام اللاعب لتجنّب المثول أمام المحكمة في هذه القضية.
 

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كرة القدم

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كيليان مبابي

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