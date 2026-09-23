حكيمي يواجه المحاكمة في فرنسا

سيواجه الدولي أشرف حكيمي، مدافع ، المحاكمة في بتهمة اغتصاب تعود إلى شباط / فبراير 2023، بعدما رفضت محكمة النقض ، الأربعاء، الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه ضدّ قرار إحالته إلى المحاكمة.وكانت محكمة استئناف فرساي قد أكّدت في 19 حزيران - يونيو الماضي قرار الإحالة، قبل أن يلجأ محامو حكيمي إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي رفضت الطعن، ما يعني أنّ القضية ستنتقل إلى المحكمة الجنائية في منطقة أو-دو-سين، على الأرجح في نانتير، من دون تحديد موعد للجلسات حتّى الآن.وتتّهم شابة اللاعب المغربي بالاعتداء عليها في منزله في بولوني-بيانكور قرب ، وهي اتّهامات ينفيها حكيمي منذ بداية القضيّة، مؤكّدًا أنّ ما جرى كان بالتراضي.وقد يكون كيليان مبابي، زميله السابق في باريس وصديقه المقرّب، من بين الشهود المحتمل استدعاؤهم، بعدما استعانت هيئة الدفاع بإفادته خلال التحقيق لإسناد رواية حكيمي بشأن وجود موافقة متبادلة.وأكّدت محامية حكيمي أنّ محكمة النقض لم تبحث جوهر الاتّهامات، وأنّ الدفاع سيعرض كامل عناصره خلال المحاكمة، فيما قالت محامية المدّعية إنّ موكّلتها مصمّمة على مواصلة القضية حتى النهاية.وبذلك استُنفدت المتاحة أمام اللاعب لتجنّب المثول أمام المحكمة في هذه القضية.