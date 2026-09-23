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صورة - وفاة لاعب بولندي بحادث غريب

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صورة - وفاة لاعب بولندي بحادث غريب
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رياضة

2026-09-23 | 18:55
صورة - وفاة لاعب بولندي بحادث غريب

اصطدمت سيارة "فولكسفاغن" بغزال كان يعبر الطريق، ليتطاير الحيوان إلى المسار المقابل ويخترق الزجاج الأمامي لسيارة كوردوس

توفي اللاعب البولندي الشاب أوسكار كوردوس، مدافع نادي كانيا غوستين، عن عمر 20 عامًا، متأثرًا بإصابات خطيرة تعرّض لها في حادث سير غريب وقع صباح الاثنين في غرب بولندا.
وبحسب التحقيقات الأولية، اصطدمت سيارة "فولكسفاغن" يقودها رجل يبلغ 52 عامًا بغزال كان يعبر الطريق، ليتطاير الحيوان إلى المسار المقابل ويخترق الزجاج الأمامي لسيارة "بي إم دبليو" التي كان يقودها كوردوس.
وفقد اللاعب السيطرة على سيارته بعد الاصطدام، لتنحرف عن الطريق وتنقلب داخل حفرة جانبيّة. 
وعند وصول فرق الإنقاذ، كان كوردوس من دون علامات حيويّة، قبل أن تنجح محاولات الإنعاش في استعادة نبضه.
ونُقل اللاعب بطائرة إسعاف إلى أحد مستشفيات بوزنان، إلّا أنّه فارق الحياة لاحقًا متأثّرًا بإصاباته، فيما لم يتعرّض سائق السيّارة الأخرى لإصابات.
وكان الحادث وقع قرابة السادسة صباحًا، بينما أُعلن عن وفاة كوردوس عند الساعة 10:30 مساء الثلاثاء بعد فشل جهود الأطباء.
وكان كوردوس قد انضم إلى كانيا غوستين قبل بداية الموسم قادمًا من كورونا بياسكي، وشارك في سبع مباريات بالدوري، كما بدأ أساسيًا في آخر مواجهة لفريقه السبت.
 

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كرة القدم

أوسكار كوردوس

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