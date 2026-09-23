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فيديو - جنون المشجعين في استقبال أبطال العالم

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فيديو - جنون المشجعين في استقبال أبطال العالم
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رياضة

2026-09-23 | 18:57
فيديو - جنون المشجعين في استقبال أبطال العالم

يؤكّد الحضور الكبير استمرار الحماس حول الفريق بعد الإنجاز، في مشهد عكس حجم الاهتمام بأبطال العالم

شهدت مدينة كرة القدم في لاس روزاس إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على أول حصة تدريبية مفتوحة للمنتخب الإسباني منذ تتويجه بكأس العالم 2026، بعدما امتلأت المدرجات بأكثر من 2000 مشجّع، فيما بقي نحو 100 شخص خارج المنشأة بعد اكتمال السعة المسموح بها.
وأقيمت الحصة مساء الثلاثاء ضمن أول تجمع للمنتخب منذ الفوز بالمونديال، استعدادًا لانطلاق مشواره في النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية. وفُتحت أبواب التدريب أمام الجماهير مجانًا، في خطوة أراد من خلالها الاتحاد الإسباني توجيه الشكر للمشجّعين بعد التتويج العالمي.
وبدأ الجمهور بالتوافد إلى لاس روزاس قبل ساعات من انطلاق التدريب، قبل أن تمتلئ المقاعد سريعًا، فيما اضطر المنظّمون إلى منع مزيد من المشجعين من الدخول بعد بلوغ الحد الأقصى للسعة.
وخاض جميع اللاعبين الـ26 الذين استدعاهم المدرب لويس دي لا فوينتي الحصة أمام الجماهير، التي استقبلت أبطال العالم بالتصفيق والهتافات، فيما حرص عدد من اللاعبين على التوقف لالتقاط الصور وتوقيع القمصان.
وكانت هذه المرة الأولى التي يتدرّب فيها المنتخب الإسباني أمام جماهيره منذ إحراز لقبه العالمي الثاني في تموز - يوليو الماضي، ليؤكّد الحضور الكبير استمرار الحماس حول الفريق بعد الإنجاز، في مشهد عكس حجم الاهتمام بأبطال العالم عند عودتهم.

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