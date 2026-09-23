فيديو - جنون المشجعين في استقبال أبطال العالم

🇪🇸 LOCURA con ESPAÑA en su regreso tras ganar el MUNDIAL.



🤦‍♂️ Hasta un centenar de personas se quedaron sin poder entrar.



📹 @JuanfeSanzPerez pic.twitter.com/Db3h2xpQiP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2026

شهدت مدينة في لاس روزاس إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على أول حصة تدريبية مفتوحة للمنتخب الإسباني منذ تتويجه بكأس 2026، بعدما امتلأت المدرجات بأكثر من 2000 مشجّع، فيما بقي نحو 100 شخص خارج المنشأة بعد اكتمال السعة المسموح بها.وأقيمت الحصة مساء الثلاثاء ضمن أول تجمع للمنتخب منذ الفوز بالمونديال، استعدادًا لانطلاق مشواره في النسخة الجديدة من الأمم الأوروبية. وفُتحت أبواب التدريب أمام الجماهير مجانًا، في خطوة أراد من خلالها الإسباني الشكر للمشجّعين بعد التتويج العالمي.وبدأ الجمهور بالتوافد إلى لاس روزاس قبل ساعات من انطلاق التدريب، قبل أن تمتلئ المقاعد سريعًا، فيما اضطر المنظّمون إلى منع مزيد من المشجعين من الدخول بعد بلوغ الحد للسعة.وخاض جميع اللاعبين الـ26 الذين استدعاهم المدرب لويس دي لا فوينتي الحصة أمام الجماهير، التي استقبلت أبطال العالم بالتصفيق والهتافات، فيما حرص عدد من اللاعبين على التوقف لالتقاط الصور وتوقيع القمصان.وكانت هذه المرة الأولى التي يتدرّب فيها المنتخب الإسباني أمام جماهيره منذ إحراز لقبه العالمي الثاني في تموز - يوليو الماضي، ليؤكّد الحضور الكبير استمرار الحماس حول الفريق بعد الإنجاز، في عكس حجم الاهتمام بأبطال العالم عند عودتهم.