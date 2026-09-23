فيديو - مقاتلة هندية تنهار بعد خسارتها بفارق 700 غرام

بعد التعادل في الوقت الإضافي.. انهيار لاعبة فنون قتالية هندية بعد خسارة المواجهة أمام منافستها السنغافورية بسبب غريب!



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صحيفة المرصد: شهدت منافسات فنون القتال المختلطة ضمن دورة الألعاب الآسيوية واقعة غير مألوفة، بعدما انتهت مواجهة بين لاعبة هندية وأخرى سنغافورية بالتعادل.… — صحيفة المرصد (@marsdnews24) September 23, 2026

انهارت المقاتلة سوتشيكا تاريال باكية بعد خسارتها أمام السنغافورية هوي هون تيو في نصف نهائي منافسات الفنون القتالية المختلطة لوزن 60 كلغ ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعدما حُسمت المواجهة بطريقة غير معتادة بفارق الوزن.وانتهى النزال بالتعادل بعد الوقت الأصلي، قبل اللجوء إلى دقيقة إضافية لم تنجح أيضًا في حسم الأفضلية، وكان القرار الأوّل قد منح الفوز لتيو بنتيجة 2-1، إلّا أنّ الوفد تقدم باعتراض رسمي، لتُراجع النتيجة ويُعاد إعلان النزال متعادلًا.ومع استمرار التعادل، طُبقت قاعدة كسر التعادل التي تُعتمد، بعد تساوي الإنذارات والمعايير الأخرى، على وزن المقاتلتين المسجّل في وزن الصباح. وتبيّن أنّ تيو أخفّ من تاريال بنحو 700 غرام، لتحصل السنغافورية على بطاقة التأهل إلى النهائي.وبعد إعلان القرار، رفضت تاريال، البالغة 36 عامًا، في البداية التوجّه إلى الحكم لرفع يد الفائزة، قبل أن يقنعها مدربوها، ثمّ سقطت على ركبتيها وانهمرت دموعها.ورغم الخسارة، غادرت المقاتلة الهندية البطولة بالميداليّة البرونزيّة، لتصبح أوّل هنديّة تحرز ميداليّة في منافسات الفنون القتاليّة المختلطة بالألعاب الآسيويّة.وواصلت تيو مشوارها لاحقًا حتى النهائي، حيث أحرزت الذهبية لتمنح سنغافورة أول ألقابها في النسخة الحالية في هذه .