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فيديو - مقاتلة هندية تنهار بعد خسارتها بفارق 700 غرام

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فيديو - مقاتلة هندية تنهار بعد خسارتها بفارق 700 غرام
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رياضة

2026-09-23 | 19:02
فيديو - مقاتلة هندية تنهار بعد خسارتها بفارق 700 غرام

طُبقت قاعدة كسر التعادل التي تُعتمد، بعد تساوي الإنذارات والمعايير الأخرى

انهارت المقاتلة الهندية سوتشيكا تاريال باكية بعد خسارتها أمام السنغافورية هوي هون تيو في نصف نهائي منافسات الفنون القتالية المختلطة لوزن 60 كلغ ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعدما حُسمت المواجهة بطريقة غير معتادة بفارق الوزن.
وانتهى النزال بالتعادل بعد الوقت الأصلي، قبل اللجوء إلى دقيقة إضافية لم تنجح أيضًا في حسم الأفضلية، وكان القرار الأوّل قد منح الفوز لتيو بنتيجة 2-1، إلّا أنّ الوفد الهندي تقدم باعتراض رسمي، لتُراجع النتيجة ويُعاد إعلان النزال متعادلًا.
ومع استمرار التعادل، طُبقت قاعدة كسر التعادل التي تُعتمد، بعد تساوي الإنذارات والمعايير الأخرى، على وزن المقاتلتين المسجّل في وزن الصباح. وتبيّن أنّ تيو أخفّ من تاريال بنحو 700 غرام، لتحصل السنغافورية على بطاقة التأهل إلى النهائي.
وبعد إعلان القرار، رفضت تاريال، البالغة 36 عامًا، في البداية التوجّه إلى الحكم لرفع يد الفائزة، قبل أن يقنعها مدربوها، ثمّ سقطت على ركبتيها وانهمرت دموعها.
ورغم الخسارة، غادرت المقاتلة الهندية البطولة بالميداليّة البرونزيّة، لتصبح أوّل هنديّة تحرز ميداليّة في منافسات الفنون القتاليّة المختلطة بالألعاب الآسيويّة. 
وواصلت تيو مشوارها لاحقًا حتى النهائي، حيث أحرزت الذهبية لتمنح سنغافورة أول ألقابها في النسخة الحالية في هذه الدورة.
 

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