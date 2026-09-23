روني يهدّد زميله السابق بالقضاء

هدّد ، القائد السابق لمنتخب ومانشستر ، باتخاذ إجراءات قانونية ضد زميله الدولي السابق أندي كارول، بسبب ادعاءات وردت في المرتقبة للأخير بعنوان "Owning It".ويزعم كارول في الكتاب أنّ غرفة روني خلال معسكرات المنتخب الإنجليزي كانت تضمّ صناديق من الجعة وعبوات سجائر وزجاجات نبيذ، وأنّ عددًا من اللاعبين كانوا يتجمعون فيها لتناول بعض المشروبات خلال فترات التوقّف.لكنّ روني نفى الرواية بشكل قاطع، مؤكدًا أنه وكارول لم يكونا يتواصلان اجتماعيًّا بصورة منتظمة، وأنّ قصة شربه خلال وجوده مع المنتخب "مختلقة".وبحسب تقارير بريطانية، أرسل لروني خطابًا إلى ناشر الكتاب يطالب فيه بسحب هذه الفقرة والتراجع عنها قبل النشر.وقال مصدر مقرب من روني إنّ اللاعب السابق غاضب بشدةّ من الادعاءات، ويعتبر المسألة "مبدأ" وليس مجرّد خلاف شخصي.في المقابل، يتمسّك كارول بروايته، إذ نقلت تقارير عن مصدر مقرّب منه أنّ ما ورد في الكتاب يعكس ما يتذكره من تلك الفترة.ولعب روني وكارول معًا بقميص إنجلترا بين عامَيّ 2010 و2012، وشاركا في قائمة المنتخب خلال 2012. ويأتي النزاع قبل صدور الكتاب، فيما قد يتحول الخلاف إلى مواجهة قضائية إذا لم تُسحب العبارات محل الاعتراض.