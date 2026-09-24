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فيديو - إيكاردي ممنوع من القيادة حتى إشعار آخر والسبب شريكته

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فيديو - إيكاردي ممنوع من القيادة حتى إشعار آخر والسبب شريكته
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رياضة

2026-09-24 | 18:18
فيديو - إيكاردي ممنوع من القيادة حتى إشعار آخر والسبب شريكته

بعد فيديو نشرته شريكته أوجينيا "لا تشينا" سواريز وهي تخرج جزءًا كبيرًا من جسدها من نافذة السيارة

أصبح المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ممنوعًا مؤقتًا من القيادة في مقاطعة بوينس آيرس، بعد فيديو نشرته شريكته أوجينيا "لا تشينا" سواريز وهي تخرج جزءًا كبيرًا من جسدها من نافذة السيارة بينما كان إيكاردي يقود.
وبعد انتشار المقطع، تدخلت وزارة النقل في المقاطعة للتحقق من وضع اللاعب، لتكتشف أنّ رخصة قيادته الأرجنتينية منتهية الصلاحيّة منذ عام 2019، بحسب تقارير محلّيّة، وعلى إثر ذلك، قررت السلطات تعليق أهليته للقيادة بصورة احترازية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الإجراء "وقائي" وليس حكمًا نهائيًا ثابت المدّة، وأنّ إيكاردي يستطيع التقدّم للحصول على رخصة جديدة بعد الخضوع لتقييم يحدّد أهليّته النفسيّة للقيادة.
وأكّدت الوزارة أيضًا أنّ السائق مسؤول عن سلامة جميع ركّاب المركبة، وأنّ استمرار القيادة بينما كانت سواريز بلا حزام أمان وجزء من جسدها خارج السيارة عُدّ سلوكًا ينطوي على خطر.
وردّ اللاعب لاحقًا مؤكّدًا امتلاكه رخصة قيادة إيطاليّة سارية حتّى 2029، ومعتبرًا أنّ القرار ضدّه غير مبرّر، إلّا أنّ السلطات في بوينس آيرس أبقت إجراءها الوقائي قائمًا.
وجاءت الواقعة داخل حي سكني مغلق، وفق ما ذكرته الصحافة الأرجنتينية المحلية آنذاك.

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رياضة

كرة القدم

ماورو إيكاردي

أوجينيا "لا تشينا" سواريز

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