فيديو - أردا طلب الماء.. فجاءه كيس كامل

Arda asked the fans for some water… and they threw him an entire bag of bottles 😂❤️

pic.twitter.com/qPnElgrujT — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) September 26, 2026

شهدت مواجهة وفرنسا في الأمم الأوروبّيّة لقطة طريفة كان بطلها غولر، لاعب ، بعدما طلب الماء من الجماهير القريبة من الراية الركنيّة، قبل تنفيذ إحدى الركلات خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كوجالي.وأشار غولر بيده نحو المدرّجات طالبًا عبوة ماء، لكنّ الاستجابة جاءت أكبر ممّا توقع، إذ ألقى المشجّعون نحوه كيسًا كاملًا يضمّ عددًا من عبوات المياه. والتقط اللاعب إحدى العبوات، وشرب منها سريعًا، ثمّ وجّه إشارة شكر إلى الجماهير قبل أن يعود لاستكمال اللعب وتنفيذ الركلة الركنية.وجاءت اللقطة في مباراة خسرها المنتخب التركي أمام ضيفه الفرنسي (1-0)، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية. وشارك غولر أساسيًا وأكمل المباراة كاملة، في أمسية حاول خلالها أصحاب مجاراة المنتخب الفرنسي حتى الدقائق .وبعد اللقاء، شكر غولر جماهير كوجالي على دعم المنتخب، مؤكّدًا أنّ المشجعين يساندون اللاعبين أينما خاضوا مبارياتهم، سواء داخل تركيا أو في .