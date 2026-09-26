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سلّة تاريخية في الدوري التركي

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سلّة تاريخية في الدوري التركي
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رياضة

2026-09-26 | 04:42
سلّة تاريخية في الدوري التركي

وصلت الكرة إلى سايبير في ملعب فريقه، فأطلق تسديدة بعيدة جدًا

أنهى توفاش مباراته الأولى في الدوري التركي لكرة السلة بطريقة درامية، بعدما خطف الفوز على بيزابولز بوردو باندرما (90-89)، بفضل سلة مذهلة من قائده ييغيتجان سايبير في اللحظة الأخيرة من اللقاء الذي أقيم في بورصة.
ودخل توفاش الربع الأخير متقدمًا (75-68)، بعدما أنهى الربع الأول لصالحه 27-16 وتقدم عند الاستراحة 48-47، لكن الضيوف عادوا بقوة ونجحوا في قلب النتيجة خلال الثواني الأخيرة، ليصبح أصحاب الأرض أمام خسارة محتملة مع بقاء أجزاء من الثانية فقط. 
وعند استئناف اللعب، وصلت الكرة إلى سايبير في ملعب فريقه، فأطلق تسديدة بعيدة جدًا قبل الصافرة مباشرة، لتعبر الملعب وتسقط داخل السلة، مانحة توفاش نقطتي الفوز وسط احتفالات كبيرة في صالة توفاش الرياضية. 
وأنهى سايبير المباراة برصيد 18 نقطة، ليصبح صاحب اللقطة الأبرز في افتتاح موسم 2026-2027 من الدوري التركي، فيما أضاف كل من برايس جونز وزاك ناتول 15 نقطة لتوفاش.
وفي المقابل، كان كيو جي بيترسون أفضل مسجلي بوردو باندرما بـ31 نقطة، وأضاف زاك هانكينز 17 نقطة، لكن الفريق خرج خاسرًا رغم تقدمه في اللحظات الأخيرة، بينما بدأ توفاش موسمه بأكثر طريقة ممكنة إثارة، ويمنح جماهير بورصة واحدة من أكثر نهايات الجولة الأولى إثارة بوضوح. 
 

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بيزابولز بوردو باندرما

ييغيتجان سايبير

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