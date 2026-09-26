فيديو - توتّر بين جماهير أرجنتينيّة والحكّام

UN GRUPO DE HINCHAS DE ESTUDIANTES INCREPÓ A LA TERNA ARBITRAL ANTES DEL PARTIDO ANTE ROSARIO CENTRAL



En el lobby del hotel, los simpatizantes del Pincha se cruzaron con Darío Herrera y sus colaboradores a horas del partido por la Supercopa Internacional.



📹 Doble Amarilla pic.twitter.com/Gqv6Xvr4Zl — TyC Sports (@TyCSports) September 26, 2026

شهدت الساعات التي سبقت نهائي الدولي الأرجنتيني بين إستوديانتيس وروزاريو سنترال توتّرًا داخل أحد فنادق ديل إستيرو، بعدما واجه عدد من مشجّعي إستوديانتيس الطاقم التحكيمي بقيادة داريو هيريرا.ووقعت الحادثة في بهو فندق "إن إتش" الذي أقام فيه الحكّام، حين تعرّف المشجّعون إلى هيريرا ومساعديه ووجّهوا إليهم اعتراضات على قرارات تحكيميّة سابقة.وأظهرت المشادّة نقاشًا مباشرًا مع المساعد الثاني كريستيان نافارو، الذي ردّ على أحد المشجّعين مؤكّدًا أنّ الحكّام قد يخطئون لأنّهم بشر، قبل أن يتدخّل الأمن وينتهي الموقف من دون تطوّرات إضافيّة.وضمّ الطاقم أيضًا غابرييل تشادي مساعدًا أوّل، وماكسيميليانو ماندوكا حكمًا رابعًا، فيما تولّى بالينيو مسؤوليّة حكم الفيديو المساعد.وسبق لهيريرا أن أدار نهائيًا لإستوديانتيس، عندما خسر الفريق أمام فيليز سارسفيلد (2-0) في كأس السوبر عام 2025، وشهد اللقاء طرد إدوين سيتري في الدقائق . وجاءت الواقعة وسط أجواء مشحونة أصلًا بين الناديين، بعد سلسلة من المواجهات والتوتّرات التي سبقت اللقاء الحاسم على اللقب.وأقيم النهائي على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس"، حيث حسم روزاريو سنترال اللقب بفوزه على إستوديانتيس (3-1)، لتنتهي ليلة بدأت بالتوتّر خارج الملعب قبل أن تمتد سخونتها إلى المباراة نفسها حيث وقع إشكال بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة.