أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - توتّر بين جماهير أرجنتينيّة والحكّام

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - توتّر بين جماهير أرجنتينيّة والحكّام
A-
A+

رياضة

2026-09-26 | 18:30
فيديو - توتّر بين جماهير أرجنتينيّة والحكّام

واجه عدد من مشجّعي إستوديانتيس الطاقم التحكيمي بقيادة داريو هيريرا

شهدت الساعات التي سبقت نهائي كأس السوبر الدولي الأرجنتيني بين إستوديانتيس وروزاريو سنترال توتّرًا داخل أحد فنادق سانتياغو ديل إستيرو، بعدما واجه عدد من مشجّعي إستوديانتيس الطاقم التحكيمي بقيادة داريو هيريرا. 
ووقعت الحادثة في بهو فندق "إن إتش" الذي أقام فيه الحكّام، حين تعرّف المشجّعون إلى هيريرا ومساعديه ووجّهوا إليهم اعتراضات على قرارات تحكيميّة سابقة. 
وأظهرت المشادّة نقاشًا مباشرًا مع المساعد الثاني كريستيان نافارو، الذي ردّ على أحد المشجّعين مؤكّدًا أنّ الحكّام قد يخطئون لأنّهم بشر، قبل أن يتدخّل الأمن وينتهي الموقف من دون تطوّرات إضافيّة.
وضمّ الطاقم أيضًا غابرييل تشادي مساعدًا أوّل، وماكسيميليانو ماندوكا حكمًا رابعًا، فيما تولّى خورخي بالينيو مسؤوليّة حكم الفيديو المساعد. 
وسبق لهيريرا أن أدار نهائيًا لإستوديانتيس، عندما خسر الفريق أمام فيليز سارسفيلد (2-0) في كأس السوبر عام 2025، وشهد اللقاء طرد إدوين سيتري في الدقائق الأخيرة. وجاءت الواقعة وسط أجواء مشحونة أصلًا بين الناديين، بعد سلسلة من المواجهات والتوتّرات التي سبقت اللقاء الحاسم على اللقب.
وأقيم النهائي على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس"، حيث حسم روزاريو سنترال اللقب بفوزه على إستوديانتيس (3-1)، لتنتهي ليلة بدأت بالتوتّر خارج الملعب قبل أن تمتد سخونتها إلى المباراة نفسها حيث وقع إشكال بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة. 
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - إطلاق نار يستهدف جماهير أرجنتينيّين
2026-07-23

فيديو - إطلاق نار يستهدف جماهير أرجنتينيّين

فيديو - الجماهير تمطر الحكم بالزجاجات
2026-09-21

فيديو - الجماهير تمطر الحكم بالزجاجات

فيديو - توتّر بين جماهير أرجنتينيّة والحكّام

رياضة

كرة القدم

داريو هيريرا

إستوديانتيس

روزاريو سنترال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أردا طلب الماء.. فجاءه كيس كامل
فيديو - هفوة كارثية من فوزينيا

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما
18:43

فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما

دخل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في مشادّة حادّة

18:43

فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما

دخل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في مشادّة حادّة

فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز
18:29

فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز

فوجئ بصوت أحد المشجّعين من المدرجات يصرخ: "تزوّج أختي يا كارلوس!"

18:29

فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز

فوجئ بصوت أحد المشجّعين من المدرجات يصرخ: "تزوّج أختي يا كارلوس!"

فيديو - أردا طلب الماء.. فجاءه كيس كامل
10:12

فيديو - أردا طلب الماء.. فجاءه كيس كامل

أشار غولر بيده نحو المدرّجات طالبًا عبوة ماء، لكنّ الاستجابة جاءت أكبر ممّا توقّع

10:12

فيديو - أردا طلب الماء.. فجاءه كيس كامل

أشار غولر بيده نحو المدرّجات طالبًا عبوة ماء، لكنّ الاستجابة جاءت أكبر ممّا توقّع

اخترنا لكم
فيديو - لوكاكو يستفز دوناروما
18:43
فيديو - طلب زواج يفاجئ ألكاراز
18:29
فيديو - أردا طلب الماء.. فجاءه كيس كامل
10:12
فيديو - هفوة كارثية من فوزينيا
05:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026