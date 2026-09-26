فيديو - هفوة كارثية من فوزينيا

ارتكب فوزينيا، حارس منتخب البالغ 40 عامًا، خطأً فادحًا خلال خسارة منتخب بلاده أمام (3-1)، الجمعة، على ملعب 26 في باماكو، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وجاءت اللقطة في الدقيقة 51، حين خرج الحارس المخضرم من منطقة الجزاء لمحاولة إيقاف كرة طويلة، لكنّه أخفق في السيطرة عليها بصدره، لتبتعد عنه وتصل إلى دورجيليس نيني، الذي استغل المرمى الخالي وسدد بسهولة، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لمالي.

وكان أصحاب قد تقدّموا مبكرًا عبر أنج مارسيال تيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك لوبيز كابرال التعادل للرأس الأخضر بعد خمس دقائق من ركلة حرة. وأعاد نيني التقدم لمالي في الدقيقة 39 بتسديدة قوية، لينتهي الشوط الأوّل (2-1).

وتأتي الهفوة بعد أشهر من ظهور فوزينيا اللافت مع الرأس الأخضر في 2026، حيث قدّم مستويات مميّزة خلال المشاركة التاريخية للمنتخب..

وبهذه الخسارة، استهل الرأس الأخضر مشواره في التصفيات من دون نقاط، فيما حصدت مالي أوّل ثلاث نقاط لها.

ويستعدّ منتخب الرأس الأخضر لاستضافة الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية، باحثًا عن تعويض بدايته المتعثرة في التصفيات القارية.