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رؤوس منخفضة وشارات سوداء.. إيرلندا تحرج إسرائيل بثلاثية نظيفة (فيديو)

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رياضة

2026-09-28 | 06:05
رؤوس منخفضة وشارات سوداء.. إيرلندا تحرج إسرائيل بثلاثية نظيفة (فيديو)

شهدت مباراة جمعت منتخبي إيرلندا وإسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية، لقطات رمزية تضامنًا مع غزة. وارتدى لاعبو المنتخب الإيرلندي شارات سوداء، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي. كما غابت المصافحة التقليدية بين لاعبي المنتخبين، إذ صافح قائد المنخب الإيرلندي الحكام من دون مصافحة نظيره الإسرائيلي. وانتهت المباراة بفوز إيرلندا 3-0، وبعد تسجيل الهدف الثالث، نزع اللاعب الإيرلندي مويلان الشارة السوداء عن ذراعه، ورفعها وقبّلها احتفالًا بالهدف.




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